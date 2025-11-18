Sectorul produselor organice din Franța începe să se redreseze după o perioadă de patru ani de criză profundă, nemaiîntâlnită în alte state europene. Cererea consumatorilor revine pe creștere, urmând dinamica observată și în alte țări din UE, notează Euractiv.

Agricultura ecologică acoperă în prezent 10% din suprafața agricolă a Franței, iar guvernul s-a angajat să dubleze acest procent în următorii cinci ani. În anii trecuți, subvențiile generoase au determinat conversii rapide către culturi care ulterior nu au găsit cerere, precum plantele aromatice din sudul țării.

După 2021, sectorul a fost lovit de inflație, de creșterea prețurilor la energie și de reticența retailerilor, ceea ce a cauzat o prăbușire accentuată a consumului.

Cererea pentru produse ecologice, din nou în creștere

Revirimentul este vizibil. Consumul de produse bio a crescut cu 4,1% la începutul anului 2025, potrivit Agenției Bio, organismul public responsabil de sectorul ecologic.

Magazinele specializate simt cel mai clar această tendință. Biocoop, liderul pieței franceze, după creșteri ale vânzărilor în 2024 și 2025, intenționează să deschidă 160 de magazine noi în următorii patru ani, notează Le Monde.

Producătorii sunt la rândul lor mai optimiști. „Văd creșteri de prețuri pentru producători, ceea ce înseamnă că există cerere”, spune Corentin Cnudde, consilier într-o rețea de fermieri bio din nordul Franței.

Grâul ecologic depășește acum 400 de euro pe tonă, față de mai puțin de 200 de euro pentru grâul convențional.

Cererea reînnoită generează chiar și penurii. Cnudde vorbește despre lipsuri la secara și lintea neagră ecologică. Situația este similară la ouăle bio: achizițiile au crescut cu 7%, în timp ce producția a scăzut cu 4%, potrivit Agenției Bio.

Creșterea este alimentată de scăderea inflației, de campaniile de comunicare și de dezbaterile din ce în ce mai intense despre utilizarea pesticidelor.

Europa accelerează creșterea sectorului bio

În alte țări europene, tendința este chiar mai puternică.

Germania conduce expansiunea, cu o creștere de 5,7% în vânzările de produse organice în 2024, potrivit unui purtător de cuvânt al institutului FiBL. Pentru 2025 sunt așteptate creșteri și mai accentuate.

Italia a înregistrat o creștere de 4,5%, iar Danemarca de 3%, arată datele FiBL.

Deși unele state membre au înregistrat stagnări sau scăderi temporare ale consumului bio, niciuna nu a traversat o criză la fel de profundă ca Franța, au explicat reprezentanții institutului.

Fermierii francezi vor stabilitate pe termen lung

După ani atât de complicați, agricultorii francezi vor să consolideze revenirea. Pentru a „evita fluctuațiile abrupte”, Cnudde susține introducerea contractelor multianuale, încă rare în sector.

„Poți alege să rămâi spectator al oscilațiilor pieței sau poți învăța din ele”, afirmă el. În opinia sa, acordurile pe termen lung sunt cruciale pentru a oferi fermierilor vizibilitatea necesară pentru investiții și pentru adaptarea la efectele accelerării schimbărilor climatice.

Totuși, rămân provocări structurale.

Tot mai puțini fermieri se convertesc la bio, iar numărul celor care renunță la agricultura ecologică este în creștere. 2025 ar putea fi primul an în care mai mulți agricultori revin la metode convenționale decât trec la agricultura bio.

În schimb, la nivelul UE, trendul este pozitiv: conversiile continuă să depășească reîntoarcerile la convențional, iar numărul producătorilor bio a crescut cu 1,8% în 2023, potrivit FiBL.

Bruxelles-ul pregătește schimbări

Comisia Europeană analizează ajustarea regulilor pentru sectorul bio. În septembrie, comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a anunțat că Executivul european lucrează la măsuri pentru consolidarea cadrului legal al acordurilor comerciale cu țările terțe.

Franța ar putea învăța din această abordare pe termen lung, spune Eric Gall, director adjunct al organizației europene pentru agricultura ecologică, IFOAM.

„Franța ar trebui să se inspire din această abordare pentru a sprijini redresarea pieței”, a spus el. Deși revenirea pieței bio este „o veste bună”, Gall avertizează că aceasta va fi sustenabilă doar dacă va fi susținută de „măsuri de sprijin pentru piață și pentru lanțurile de aprovizionare bio și, mai ales, de un angajament politic clar”.