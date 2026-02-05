Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, a urcat anul trecut, pe ansamblu, cu 0,2%, faţă de 2024, pe fondul creşterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+1,9%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+1,5%), potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 2,7%.

În luna decembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de luna anterioară, atât ca serie brută cu 5,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 0,6%.

Raportat la decembrie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut în decembrie 2025, atât ca serie brută, cu 1,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 2%.

Potrivit datelor INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, a crescut în luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, pe ansamblu, cu 5,8%, datorită majorării consemnate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+15,5%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+8,5%). Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 1,4%.

Pe serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, afacerile din comerţ au crescut, pe ansamblu, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 0,6%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2,6%) şi la vânzările de produse nealimentare (+0,1%). Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au rămas la acelaşi nivel.

În decembrie 2025, faţă de luna similară din 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, a scăzut pe ansamblu cu 1,6%, ca urmare a declinului înregistrat la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,5%) şi la vânzările de produse nealimentare (-2,3%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 4,3%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2%, ca urmare a scăderilor din vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,0%) şi la vânzările de produse nealimentare (-2,3%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 3,2%.