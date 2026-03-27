Prețul pâinii ar putea înregistra creșteri semnificative în 2026, pe fondul scumpirilor accelerate la energie și combustibili. Estimările prezentate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, indică majorări cuprinse între 15,8% și 38,6%, în funcție de evoluția pieței și de comportamentul comercianților.

Analiza arată că scumpirea motorinei și a gazelor naturale reprezintă principalii factori care împing prețul pâinii în sus. În prezent, motorina s-a scumpit cu aproximativ 30% de la începutul anului, iar gazele naturale ar putea înregistra o creștere de până la 60%, mai ales în contextul eliminării plafonării pentru consumatorii non-casnici, începând cu aprilie 2026.

„Prețul pâinii tinde să crească cam de 2 până la 2,5 ori peste efectul contabil direct al motorinei și al gazelor”, explică specialistul. El subliniază că, în scenariul actual, aceste majorări pot duce la scumpiri semnificative, chiar dacă impactul direct pare mai redus.

Din punct de vedere contabil, efectele sunt clare. Creșterea prețului motorinei contribuie cu aproximativ +3,3% la prețul final al pâinii, în timp ce gazele naturale adaugă încă +6,6%. Astfel, doar din aceste două componente, rezultă o creștere minimă de aproape 10%.

- articolul continuă mai jos -

Totuși, piața nu funcționează strict matematic. „În practică, nu se transmite doar costul direct”, atrage atenția Chisăliță. Comercianții tind să adauge marje suplimentare, iar ajustările de preț sunt făcute adesea în trepte, nu proporțional.

În scenariul considerat realist, dacă motorina crește cu 30%, iar gazele cu 60%, pâinea s-ar putea scumpi cu aproximativ 15,8%. Într-un scenariu oportunist, în care comercianții transferă mai agresiv costurile, majorarea poate ajunge la 26,7%.

Impactul poate fi și mai accelerat

Dacă scumpirile la motorină continuă, impactul devine și mai accentuat. La o creștere de 50% a prețului combustibilului, pâinea ar putea costa cu 19,4% mai mult în scenariul realist și cu 32,67% în cel oportunist. În cazul unei majorări de 70%, estimările urcă până la 22,8%, respectiv 38,6%.

Specialistul explică faptul că, la niveluri ridicate de creștere, piața nu mai reacționează liniar. „Unii producători absorb o parte din șoc, alții majorează prețurile peste costuri, iar cererea mai slabă limitează transferul integral al scumpirilor.”

Datele oficiale confirmă tendința de creștere deja existentă. Conform Institutului Național de Statistică, în februarie 2026, prețul pâinii era deja cu aproximativ 10,1% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, cererea începe să dea semne de slăbiciune. Vânzările cu amănuntul au scăzut, iar pe segmentul alimentar reducerea este de aproximativ 3% anual. Acest lucru limitează capacitatea comercianților de a transfera integral scumpirile către consumatori.

Un alt factor important îl reprezintă efectele indirecte. Motorina influențează nu doar transportul pâinii, ci întregul lanț logistic, de la livrarea făinii până la distribuția în magazine. Aceste costuri suplimentare pot adăuga între +0,3% și +0,8% la prețul final.

Pe lângă toate acestea, comportamentul comercial joacă un rol esențial. „La fiecare creștere contabilă a costurilor, comercianții vin cu un adaos suplimentar”, susține Chisăliță. Consiliul Concurenței a observat deja situații în care prețurile au crescut peste nivelul justificat strict de costuri.

În concluzie, scumpirea pâinii nu este determinată doar de energie sau combustibili, ci de un cumul de factori. Efectele directe, cele indirecte, comportamentul comercianților și evoluția cererii contribuie împreună la formarea prețului final.

În aceste condiții, chiar dacă estimările variază, direcția rămâne: pâinea, unul dintre alimentele de bază ale românilor, va deveni mai scumpă în 2026, iar măsurile autorităților nu par, deocamdată, capabile să inverseze această tendință.