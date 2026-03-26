G4Food a lansat seria editorială „De la pompă la raft”, dedicată modului în care scumpirile la energie și carburanți se propagă în lanțul alimentar și ajung, în final, în prețul plătit de consumatori. Vom urmări, pe rând, impactul asupra producătorilor, transportului, procesării și retailului, pentru a arăta unde se acumulează costurile și cum se traduc ele în coșul zilnic al românilor. De această dată am stat de vorbă cu Ion Păunel, cunoscut legumicultor din județul Olt.



Ion Păunel, cunoscut legumicultor din județul Olt, a explicat, în exclusivitate pentru G4Food, cum sunt afectați fermierii de criza carburanților. Potrivit acestuia, bălbăiala autorităților și lipsa unor măsuri concrete care să sprijine agricultorii ar putea avea un efect devastator anul acesta pentru multe ramuri. ”O să vedeți falimente, nu știu dacă răsunătoare, dar multe”, avertizează președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel.

„Haideți să o luăm de la finalul anului ca idee, care nu a fost atât de fericit pentru orice tip de fermier din România că este legumicultor, că este pomicultor, că este pe cultură mare, că este mare sau mic, ați văzut și dumneavoastră că am avut o creștere de taxe și impozite locale. Avem o creștere de taxe și impozite la echipamente și utilaje ,chiar până la 200, chiar 300%. Avem, tot la finalul anului ca idee, creștere și se completează din nou acum la tot ce înseamnă partea de îngrășaminte chimice datorită acelei taxe pe carbon. Nici numai în decembrie și începutul lunii ianuarie s-a pus între 280 de euro și 400 de euro pe tonă. (…)



Nici nu ne-am dezmeticit bine, că avem războiul din Iran care a venit ca un șoc, eu zic mai mare decât în pandemie: o creștere bruscă a combustibililor. Și aici vorbim că a început și campania de primăvară, vorbim de motorină unde consumul crește. Și poate fermierii, la finalul anului, își făcuseră niște previziuni.



Am făcut un calcul, de la începutul lunii ianuarie până acum avem o creștere procentuală astăzi când vorbim cuprinsă între 28 și 33% față de începutul lunii ianuarie. Deci cu 30% în plus plătim doar la motorină.



La gaz pretul va crește, liberalizarea prețului la energia electrică pentru agenții economici, plafonarea dispare pentru agenții economici și de aici rezultă costuri de producție mult mai mari din toate punctele de vedere”, a explicat Ion Păunel, pentru G4Food.ro.

Ion Păunel, după explozia prețurilor la carburanți: Agricultura este un domeniu strategic. Ar trebui discutata problema în CSAT

În opinia legumicultorului din Olt, deocamdată statul român nu a venit cu nicio măsură de sprijin după explozia prețurilor la carburanți, doar cu bălbăieli, iar acest lucru va afecta atât fermierii, cât și consumatorii.

„Întrebarea noastră, dacă consumatorul din România și acum vorbim de toate produsele agroalimentare, va putea să mai consume atât de mult, dacă își permite.

De aceea este nevoie de intervenția statului. Deocamdată vedem doar o bălbăială.

Ministerul Agriculturii a venit cu câteva măsuri sau dorește să implementeze câteva măsuri care în părerea mea ar salva într-un fel sau altul situația din sectorul agroalimentar. Speram ca și domnul Bolojan sau Guvernul României să ia până la urmă decizia de a ajuta agricultura, care este un domeniu strategic după părerea mea. Ați văzut ce sincope am avut cu războiul din Ucraina și cu pandemia, ar trebui discutata problema în CSAT”, cere Ion Păunel.

Legumicultorul a enumerat câteva dintre măsurile care în opinia lui ar putea ajuta fermierii să treacă peste această criză a carburanților.

„Amintesc o parte din măsurile pe care le-a propus Ministerul Agriculturii, vorbim aici de reducerea accizei la motorină și a TVA-ului. Fermierii să poată achiziționa fără aceste taxe motorina la un preț de 4 lei, maxim 4,50 lei per litru.

Plus că se mai vine cu încă o degrevare, se primea și înainte o mică subvenție de la Uniunea Europeană, dar se plătea pe semestre și așa mai departe diverse întârzieri, acum fermierul pe baza declarației de la APIA în limita a 78 de litri în scapă mie poate achiziționa această motorină și 78 de litri este doar pentru cereale. Pentru legume este mai mare pentru pomicultură la fel până la urmă cultura mare, porumbul sau grâu ocupă suprafete destul de mari, grâu, porumb, floarea soarelui și așa mai departe. Și să nu uităm că suntem în campanie de semănat porumb, floarea soarelui, orzoaică și ce se mai seamănă mazăre și așa mai departe ce se mai seamănă în primăvară. Dacă primul ministru ar dori să o aplice ar fi până la urmă cred că salvarea agriculturii românești.



Apoi vorbim de acea diminuare sau plafonare a adausului comercial în primul la produsele românești din retail și la plafonarea adaosului comercial și la alte produse de bază, inclusiv la cele marcă proprie.



Dacă aceste măsuri se vor aplica și poate multe altele, situtia este intr-o evolutie continua, mai avem șansa să mai producem în România, să mai avem ferme în România”, a mai spus legumicultorul.

Ion Păunel, după explozia prețurilor la motorină: Dacă fermierii primesc un șoc anul acesta și nu reușesc să se capitalizeze, o să vedeți falimente multe

Legumicultorul Ion Păunel a mai precizat că de la începutul anului, mulți proprietari de ferme renunță la afaceri, iar anul 2026 va fi decisiv pentru mulți fermieri, și așa afectați de majorările de taxe decise de Guvernul Bolojan la început de an.

„Deja de la finalul anului dacă intrați pe site-uri de specialitate, vedeți foarte multe ferme puse în vânzare, atât ferme mici, cât și ferme medii, cât și ferme foarte mari.

Anul 2026 va fi un an de referință pentru agricultura românească. Nu mi-as dori sa se intâmple, dar cel putin in cultura mare, fermele medii acolo între 50 și 200-300 de hectare, s-ar putea să o ducă foarte greu și să dispară de pe piață.

Același lucru se va întâmpla și în legumicultură. Deci dacă fermierii primesc un șoc anul acesta și nu reușesc să se capitalizeze și peste 30-35% de ei au intrat cu datorii din 2025, o să vedeți falimente nu știu dacă răsunătoare, dar multe”, avertizează Ion Păunel.