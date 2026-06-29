Pentru foarte mulți dintre români, numele stațiunii Sovata este asociat cu tratamentul reumatismului și al infertilității feminine.

În ultimii ani, însă, prin eforturile conjugate ale autorităților locale și ale antreprenorilor, stațiunea a dobândit noi valențe. A devenit un centru turistic de importanță majoră, care poate să își răsfețe oaspeții în orice sezon. Atracțiile oferite sunt multiple. Iar la ele s-a adăugat una în plus: Sovata a devenit un paradis al gurmanzilor.

Avertisment: nu continuați lectura acestui articol dacă nu ați mâncat bine înainte!

Gulașul, untura și palinca: doar o scurtă punere în temă

În ultimii ani, în stațiunea Sovata au apărut hoteluri noi, la standarde înalte. Am povestit despre ele într-un articol trecut. La fel am vorbit și despre numeroasele puncte de atracție din zonă. Reamintim celebra mocăniță, care concurează cu succes traseele de promenadă din jurul Lacului Ursu. Și încă multe altele…

Dar, ceea ce am descoperit de curând în stațiune este faptul că s-a transformat și într-un centru gastronomic de elită. Putem spune, fără teama de a greși, că orice gurmand, cât de rafinat, se va simți ca într-un paradis gastronomic.

- articolul continuă mai jos -

Și pentru că cel mai bine vorbesc meniurile, vom prezenta câteva dintre bucatele pe care le-am degustat aici.

Desigur că, vorbind despre Ținutul Secuiesc, nu putem începe fără a vorbi despre palinca tradițională, cu care ești întâmpinat pretutindeni. Chiar și la plecarea în cursă a mocăniței mi s-a oferit un păhărel, alături de o minunată pâine locală, unsă cu untură și presărată cu boia de ardei. Și, pentru a-i adăuga un plus de savoare, și microplante. Adică, mlădițe tinere din diverse plante. În cazul de față, ridichi de lună.

La fel, ar fi de neconceput să lipsească gulașul. Poate fi servit în numeroase restaurante. Iar rețeta diferă, în funcție de fantezia și îndemânarea bucătarilor.

Dar aceste delicii sunt departe de a alcătui adevărata carte de vizită a Sovatei. Sunt doar așa, ca o punere în temă…

Supă de piersici și tort cu rubarbă, la Sovata

De un meniu rafinat și, în același timp, surprinzător, am avut parte la restaurantul Pacsirta. Aperitivul, sau „amuse bouche”, cum era anunțat în meniu,nu prevestea cu nimic surprizele ce urmau. A fost vorba despre un excelent pateu din ficat de pui, însoțit de salsa proaspătă de roșii. Gustos, dar nu spectaculos.

Cu atât mai mare a fost surpriza care a urmat. Un preparat inedit (cel puțin pentru mine) dar perfect potrivit pentru o zi caldă de vară. Supa cremă rece de piersici cu carpaccio de fructe a întrunit toate laudele. Gustul fructat, îmbinat cu textura fină, totul însoțit de fructele tăiate foarte fin în farfurie, încântă orice gust.

A urmat apoi o alegere dificilă. Pentru următorul fel erau oferite trei variante. Prima dintre ele era piept de pui umplut cu camembert și șuncă afumată, însoțit de rissoto cu sparanghel. Totul asezonat cu sos de ciuperci și smântână.

O altă variantă era fileul de biban de mare cu salată și spanac sote în unt. Și, pentru a complica și mai mult alegerea, exista și a treia: creveți tiger la grătar, cu paste pappardelle și legume coapte. Un fel mai simplu, dar care oferă o bogată îmbinare de gusturi.

N-am să spun ce am ales, dar vă asigur că toate felurile erau preparate magistral.

În fine, desertul n-a făcut decât să încununeze demonstrația de artă culinară: tort Șomloi, cu ciocolată și rubarbă. Minunat, atât ca aspect, cât și ca gust!

Plimbare răcoritoare prin Sovata

Pentru cei care doresc doar o gustare ușoară, o plimbare pe Aleea Trandafirilor – Corso-ul stațiunii – este o dublă plăcere. Pe de o parte, trandafirii și clădirile deosebite care se înșiră de-a lungul străzii. Pe de cealaltă parte, numerosee terase care oferă înghețată, langoși și cocktail-uri. De toate se pot găsi aici.

Nu vom insista asupra langoșilor, deși poate că ar merita. Cu smântână și usturoi, cu brânză, cu gem sau chiar cu cremă de ciocolată…

Înghețata, însă, merită toată atenția. Amatorii pot găsi o multitudine de arome, de la cele mai banale, precum ciocolata sau vnilia, până la rețete exotice.

Dar cea mai interesantă este cea oferită de „Kurtos House”. În loc de tradiționalul cornet de vafe, este pusă în mini-kurtos. Iar cea mai mare parte dintre înghețate sunt preparate direct în local…

Cât despre cockteil-uri, acestea fac parte din specificul local. Într-o pauză de plimbare se poate alege dintr-o multitudine de oferte de preparate alcoolice sau nealcoolice. Unele clasice, preparate riguros după rețete consacrate, altele fanteziste, născute din imaginația barmanilor. Dar toate delicioase!

Și, dacă doriți să consumați băutura privind de sus Lacul Ursu, emblema stațiunii, atunci „Ciuperca Mică” este alegerea ideală.

Un meniu „Relax”, pe baza opțiunilor consumatorilor

Hotelul „Relax” are un specific oarecum mai aparte. Situat un pic mai ferit de centru, se dorește ca un loc unde familiile cu copii să poată petrece un timp de calitate împreună. De aici și amenajările, care sugerează activități liniștite, departe de aglomerație sau agitația cotidiană/

Aici am avut ocazia de a testa un meniu alcătuit din preparatele aflate în topul preferințelor clienților.

Masa a început cu o supă gulaș. Este un preparat adesea servit în casele din zonă, dar mai puțin ăn restaurante. Deși nu cred că ar exista cineva care să-l refuze…

Pentru cineva obișnuit cu gusturile din sudul țării poate părea puțin ciudat că, deși conține numeroase legume, nu este acrit deloc. Dar tocmai asta îi dă nota caracteristică, alături de aroma discretă de boia…

Apoi au urmat obrăjorii de porc cu piure de cartofi. Un preparat cu care întotdeauna mergi la sigur!

Iar desertul a fost, și el, unul savuros: papanași cu dulceață de fructe de pădure.

Simplu, dar gustos!

Cină la „Crystal”

Hotelul „Crystal” este unul dintre cele mai noi din Sovata. Conceput cu bun gust și rafinament, oferă oaspeților tot ce și-ar putea dori. Piscină interioară și exterioară, bază de tratament, tobogane acvatice, camere spațoase cu paturi comode, toate se găsesc aici. Iar în ceea ce privește mâncarea, nici un client, cât de cârcotaș, n-ar rămâne nemulțumit.

Și am să vorbesc despre cină. Aceasta se servește ca un bufet suedez. Oferta pare nelimitată. E greu de spus de unde ar trebui să încep, așa că voi pomeni întâi despre supe. Pentru cei care doresc o supă la cină, erau disponibile supă rădăuțeană și supă de legume.

Vorbind despre aperitive, imaginați-vă un supermrket. O multitudine de mezeluri, tradiționale sau, dimpotrivă, preprate comerciale. Și vorbim aici despre șuncă, salamuri, cârnați, jumări, costiță, etc.

O mențiune aparte trebuie făcută despre brânzeturi. Mai multe tipuri de brâză maturată, produse în zonă, însoțesc produsele cu mucegai, tip Roquefort sau Camambert, ori autohtonul cașcaval sau cunoscutul parmezan.

Salatele sunt pe alese. De la salata de vinete, zacuscă, salată cu paste și până la legume tăiate, astfel încât oricine să își poată prepara rețeta preferată.

Trecând la feluri mai consistente, stripurile de pui, aripioarele pane cași alte preparate în panadă umplu mesele de servire. Nici cei care preferă peștele nu rămân doar cu pofta. Mai multe feluri de pește, preparate la grătar, la cuptor sau în alte moduri se oferă doritorilor. Sunt măcar șapte – opt variante.

Desigur că nu lipsesc nici preparatele de vită sau din porc, la fel de diversificate.

Iar ca garnituri, cartofi – prăjiți, copți, piure – paste, orez, legume coapte sau la grătar.

Bineînțeles că se pot servi și fructe – pepene, mere, portocale, banane, nectarine – compoturi de fructe sau o gamă diversă de prăjituri.

Oare chiar este vorba despre masa de seară?!

În cele de mai sus am prezentat doar câteva dintre nenumăratele opțiuni pe care gurmanzii ce vizitează Sovata le au la îndemână. N-am apucat să pomenim despre oferta rafinată a restaurantului „Tivoli”(unde am degustat un purceluș copt la tavă absolut fabulos) ori despre ospețele medievale oferite de Cavalerul Romulus. Și poate că n-am făcut-o tocmai pentru a lăsa cititorilor bucuria de a descoperi și singuri deliciile Sovatei.