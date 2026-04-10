Deși majoritatea îl păstrăm la frigider, untul nu trebuie întotdeauna ținut la rece. În anumite condiții, poate fi lăsat la temperatura camerei pentru perioade scurte, fără riscuri majore. Potrivit Tasting Table, cheia este prospețimea: dacă nu îl consumi rapid, frigiderul rămâne cea mai sigură opțiune. În schimb, dacă îl folosești frecvent, îl poți ține câteva ore pe blat, pentru a fi mai ușor de întins.

Dar de ce sunt atât de mulți oameni care țin untul pe blat? Explicația ține de câteva detalii mai puțin cunoscute legate de compoziția și siguranța alimentară. Deși autoritățile recomandă păstrarea untului la frigider pentru o valabilitate mai mare, nu toate tipurile de unt sunt considerate alimente cu risc ridicat, care necesită control strict al temperaturii.

În general, produsele lactate trebuie păstrate la temperaturi scăzute pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor. Totuși, există o excepție importantă: untul sărat. Datorită conținutului ridicat de grăsime și sare, acesta încetinește dezvoltarea bacteriilor și poate fi lăsat la temperatura camerei pentru perioade scurte, fără riscuri majore.

În schimb, untul nesărat, untul pentru frișcă sau margarina ar trebui păstrate întotdeauna la frigider, deoarece sunt mai sensibile și se pot altera mai repede.

Cât timp poate sta în afara frigiderului

Untul este obținut prin separarea zerului de grăsimea din smântână, iar majoritatea variantelor din comerț sunt pasteurizate. Asta înseamnă că nu trebuie să-ți faci mari griji dacă a fost lăsat la temperatura camerei pentru perioade scurte. Procesul de pasteurizare, combinat cu prezența sării (în cazul untului sărat), contribuie la limitarea dezvoltării bacteriilor.

Dar cât timp poate sta, totuși, pe blat? Potrivit specialiștilor, pentru a-și păstra gustul optim, untul nu ar trebui lăsat la temperatura camerei mai mult de câteva ore. Totuși, din punct de vedere al siguranței alimentare, acesta poate fi păstrat chiar și până la două zile, mai ales dacă este vorba despre unt sărat și este ținut în condiții adecvate.

Dacă folosești frecvent unt nesărat pentru gătit sau coacere, îl poți scoate din frigider cu aproximativ o oră înainte de utilizare, pentru a ajunge la o textură moale. O altă soluție este să-l tai în cuburi mai mici, astfel încât să se „topească” mai rapid.

Cum păstrezi untul mai mult timp

Pentru a menține untul proaspăt cât mai mult timp, există câteva reguli simple de depozitare. Dacă alegi să ții untul sărat la temperatura camerei, este recomandat să folosești un recipient special, tip „butter crock”, care îl protejează de aer și impurități.

Untul păstrat la frigider ar trebui ținut bine învelit în ambalajul original sau într-un recipient etanș, pentru a preveni oxidarea și absorbția mirosurilor din frigider.

Specialiștii recomandă și congelarea untului dacă nu urmează să fie consumat în decurs de o lună. Acesta poate fi dezghețat ușor, fie în frigider, în aproximativ 6–7 ore, fie la temperatura camerei, în 3–4 ore.