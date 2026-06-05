Tenismenul și-a amintit de emoțiile pe care le-a simțit în timpul filmărilor pentru videoclipul „Gypsy”. Rafa Nadal a vorbit deschis despre apariția sa în videoclipul „Gypsy”, alături de Shakira. În cadrul noului său documentar, intitulat Rafa, tenismenul și-a amintit de emoțiile puternice pe care le-a avut în timpul filmărilor și a mărturisit că a fost nevoit să ceară o sticlă de tequila pentru a încerca să se relaxeze, scrie 20 minutos.

Sticla de tequila, pentru a-și reveni din interacțiunea cu Shakira

Râzând, Nadal a rememorat acel episod și a recunoscut că nu a fost o experiență deloc ușoară pentru el. „Îmi aduc aminte că, atunci când am mers să filmez videoclipul cu Shakira, a trebuit să cer o sticlă de tequila ca să mai slăbesc puțin ritmul, să mă relaxez”, a mărturisit campionul.

Fostul tenismen a admis, de asemenea, că întotdeauna a fost o persoană foarte timidă atunci când se află în afara terenului de tenis și devine centrul atenției. „Sunt foarte timid și mă simt prost atunci când sunt în centrul atenției în afara terenului”, a explicat acesta.

De ce Shakira și Nadal au făcut un clip memorabil

În videoclip, Shakira interpreta versuri precum: „No intentes amarrarme ni dominarme, aprovecha hoy que me puedo ir mañana” (Nu încerca să mă legi sau să mă domini, profită de ziua de azi, căci mâine aș putea pleca). Melodia aborda teme precum dragostea, libertatea și pasiunea, în timp ce Nadal apărea în diverse scene alături de cântăreață, oferind unele dintre cele mai memorabile momente ale clipului.

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La rândul ei, Shakira a explicat la acea vreme motivul pentru care l-a ales tocmai pe sportiv pentru a lua parte la acest proiect. „Aveam nevoie de cineva cu care să mă pot identifica într-un fel, iar el este o persoană extrem de dedicată carierei sale. Toate acestea s-au reflectat în videoclip și, sincer, a fost o treabă foarte frumoasă”, a declarat artista la momentul lansării videoclipului.