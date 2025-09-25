Traficul cu produse de protecție a plantelor contrafăcute este o amenințare reală pentru fermieri, pentru siguranța alimentară și chiar pentru securitatea națională. Pentru a combate acest fenomen, Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) a inițiat, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române – Departamentul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (DES), proiectul SCUT.

Începuturile proiectului

„Când am început noi acest proiect, să știți că erau, să zic așa, producători chiar în România. Am să-mi aduc aminte mereu de primul nostru caz, care a fost un caz de mare succes”, a povestit Carmen Botez, director executive AIPROM, la podcastul „Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.

Din start, colaborarea cu Poliția Română a fost esențială. „Am început în forță proiectul acesta, cu combaterea produselor contrafăcute de protecția plantelor. Este vorba de proiectul SCUT, în colaborare cu Poliția Română, Inspectoratul General al Poliției Române, Departamentul pentru Explozivi și Substanțe Periculoase.”

Un caz spectaculos: fabrica improvizată de la Fundulea

Primul mare succes al proiectului a fost destructurarea unei rețele extinse care producea pesticide contrafăcute. „Am reușit să demantelăm, să zicem așa, o rețea de persoane care contrafăceau produsele de protecție a plantelor. Principala sursă era în Fundulea, iar respectivul, care funcționa de mulți ani buni, vindea în toată țara”.

Metoda folosită era rudimentară, dar înșelătoare. „Făcea aceste produse într-o magazie din grădina lui și folosea, de exemplu, vopsea lavabilă, apă și câte puțin din produsul original, ca să dea culoare și miros. Și vindea aceste produse în toată țara”.

Descoperirea a fost posibilă datorită unei întâmplări neașteptate. „Fermierul care cumpărase produsele nu a reușit să achite toată suma și s-a dus împreună cu soția la furnizor, ca să discute. Atunci soția l-a filmat pe ascuns și a dus înregistrarea la poliție. Așa s-a confirmat că produsele nu erau originale și nici nu aveau cum să fie la prețurile acelea”.

Dimensiunea de securitate

Proiectul SCUT a scos la iveală și o dimensiune de securitate la care puțini se gândeau. „Unde ne încadram noi? Produse periculoase pentru plante. Să știți că unele produse de protecție a plantelor sunt precursori pentru explozivi. N-o să vă vină să credeți, dar chiar așa este. Din aceste produse se pot face explozivi”, a subliniat Carmen Botez.

Peste 50 de polițiști au beneficiat de pregătire specializată

Pentru ca astfel de cazuri să poată fi descoperite mai ușor, AIPROM și DES au investit masiv în instruirea tinerilor polițiști. „Am început instruirea polițiștilor din oficiile județene ale acestui departament, pentru că gama lor de interes era extrem de largă și nu te puteai aștepta ca acești oameni să știe măcar ce sunt pesticidele. Împreună am pus la punct campanii de avertizare a fermierilor împotriva utilizării produselor contrafăcute și ilegale”.

La acel moment, peste 50 de polițiști din toată țara au beneficiat de pregătire specializată. „Făceam distribuția materialelor pe care noi le dezvoltam la București, prin aceste oficii județene ale departamentului de poliție. A fost o colaborare foarte, foarte bună”.

Dincolo de acțiuni și rezultate, coordonatorii SCUT subliniază că succesul proiectului a depins mereu de oamenii implicați. „Oamenii nu pot fi înlocuiți. Sunt anumiți oameni cu care colaborezi și, în momentul în care acel om dispare, proiectul tău n-o să mai meargă cum trebuie. La început am avut alături oameni extraordinari în poliție, și datorită lor am reușit”.