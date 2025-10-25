Un restaurant din Melbourne a lansat un preparat exclusivist, disponibil o singură zi, respectiv pe 25 octombrie, de Ziua Mondială a Pastelor. Felul de mâncare costă 110 dolari australieni (echivalentul a aproximativ 320 de lei) și promite o experiență culinară spectaculoasă, scrie Kitchen Nine.

Preparatul, denumit Cappelletti Agli Scampi, este creația Chef-ului Antonino Galla de la Shop 225, un restaurant de familie renumit pentru pastele și pizza sa premiate.

Originar din Palermo, Sicilia, Chef Antonino a primit provocarea de a realiza un preparat care să îmbine culorile drapelului Italiei, cu un accent sofisticat de auriu.

„Pentru că sunt din Sicilia, primul meu gând a fost peștele”, a declarat el pentru publicația nine.com.au.

Bucătarul a ales să folosească scampi din Noua Zeelandă. „L-am sunat pe furnizorul meu și mi-a spus că are un produs bun, scampi din Noua Zeelandă. Și apoi a fost ușor să combin celelalte ingrediente – bisque-ul de unt, am folosit șalotă, cremă de tartar, o notă de grapefruit, coajă de lime, iar după aceea m-am gândit la forma pastelor”.

În 2024, în Australia s-au consumat aproximativ 90.000 de tone de paste

Rezultatul: paste artizanale de tip cappelletti, umplute cu scampi și ricotta, servite într-un sos bogat de bisque cu unt, pe un pat de carpaccio de scampi, stropite cu ulei de măsline extravirgin. Preparatul este completat cu ulei de chilli, foiță de aur și icre de somon.

„Este un proces destul de lent să montezi un astfel de fel de paste”, a explicat Chef Antonino, referindu-se la procesul meticulos de aranjare a farfuriei.

Crearea acestui preparat a durat mai multe zile și a presupus câteva încercări până la rezultatul final. Chef-ul a dorit să evidențieze scampi-ul în diferite texturi și temperaturi. Pentru a-i sublinia prospețimea, a pregătit și un carpaccio de scampi, folosind o tehnică de osmoză, asezonat cu piper Timut, ulei de măsline extravirgin, coajă de portocală și lime, și suc proaspăt de lime.

Această metodă permite aromelor să pătrundă delicat în carnea de scampi, scoțând în evidență dulceața naturală a ingredientului.

Prezentarea finală reunește verdele mărarului proaspăt, albul pastelor și roșul icrelor de somon, alături de nuanțele bisque-ului — o reinterpretare elegantă a culorilor Italiei, desăvârșită de o foiță de aur.

Preparatul va putea fi degustat doar sâmbătă, 25 octombrie, de către norocoșii clienți ai restaurantului Shop 225 din Melbourne.

Potrivit IndexBox, în 2024, în Australia s-au consumat aproximativ 90.000 de tone de paste — uscate, proaspete și congelate. Pastele uscate domină vânzările din supermarketuri, iar spaghetele sunt preferatele consumatorilor, urmate de spirale. Clienții Aldi aleg, de asemenea, cel mai des spaghetele dintre toate formele disponibile.