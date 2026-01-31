O stațiune din Maramureș a devenit, în această iarnă, un punct de atracție nu doar pentru iubitorii sporturilor de sezon, ci și pentru cei care caută un preparat bine făcut, numai bun după câteva ore pe pârtie. Vedeta meniului este șnițelul vienez din carne de vită maturată, un preparat pentru care, spun reprezentanții resortului, există clienți care vin special în stațiunea Izvoare Resort.

„Sunt persoane care vin și cer în mod special acest preparat”, spune Călina Vultur, managerul stațiunii. „Șnițelul este pregătit din carne de vită maturată timp de 42 de zile, într-un frigider dedicat, iar diferența este dată de asocierea cu un sos de merișoare realizat integral în bucătăria resortului”, explică Crinel Ochia, bucătarul stațiunii. „Merișoarele sunt culese de noi din zona Izvoare și sosul este preparat aici. Combinația este deosebită”, mai explică el.

Bucătarul detaliază rețeta: „Feliem carnea la 150 de grame, o trecem prin făină, ou și panko. Sosul se face la cald, din merișoare proaspete, zahăr, le călim și le lăsăm să se infuzeze. Șnițelul este servit cu cartofi wedges. Avem clienți care vin special pentru acest preparat”, mai arată el. De asemenea, în preparat se mai pate adăuga coajă de lime, sare, piper, condimente, iar o porție costă 70 de lei.

Produse tradiționale și activități de sezon sau allseason

Meniul include și alte preparate apreciate, de la mămăligă cu brânză, smântână și jumări, până la papanași pufoși, pregătiți după rețeta casei sau mici, preparați tot după rețetă proprie. În perioada următoare, restaurantul va introduce și o pizza nouă, cu mușchiuleț de porc și muguri de pin, o rețetă proprie.

Dincolo de bucătărie, stațiunea oferă mai multe activități de iarnă. Turiștii pot schia pe pârtii pentru începători și nivel mediu, pot încerca săniușul sau tubingul, iar kartingul este disponibil pe tot parcursul anului. Pe 1 februarie, stațiunea va găzdui prima ediție a evenimentului „Serbările Zăpezii”, dedicat turiștilor și comunității locale.

Iată rețeta pentru un șnițel vienez cu sos de merișoare:

Mușchiuleț de vită 150 g

1 ou

Făină 30 g

Panko 50 g

Sare, piper, după gust

250 g cartof copt

Sos merișoare 80 G

Chips cartof dulce 50 g

Pregătirea cărnii

Taie mușchiulețul în felii subțiri (dacă nu este deja porționat) . Acoperă carnea cu folie alimentară și bate ușor cu ciocanul de șnițele până ajunge la o grosime de ~0,5 cm. Șnițelul trebuie să fie fraged și să se gătească rapid.

Condimentarea

Presară pe ambele părți sare și piper

Pregătirea stației de panare (3 boluri)

Bol 1: Făină (30 g); Bol 2: Ou; sparge oul și bate-l bine cu o furculiță; Bol 3: Panko (50 g)

Panarea șnițelului

Treci carnea în ordine prin făină (scutură excesul), apoi prin ou bătut și la final prin panko (apasă ușor să se prindă bine). Nu presa prea tare pesmetul, ca să rămână aerat și crocant.

Prăjirea șnițelului (stil vienez) – varianta clasică:

Încinge o tigaie cu ulei (sau unt clarifiat) și prăjește șnițelul la foc mediu, ~2–3 minute pe fiecare parte. Trebuie să fie auriu și crocant. Mișcă ușor tigaia în timpul prăjirii ca pesmetul să facă „valuri” (specific vienez).

Cartof copt (250 g)

Spală cartoful și înțeapă-l cu furculița. Coace-l la cuptor la 200°C, ~40–50 minute. Poți adăuga puțină sare sau ierburi aromatice.

Servire

Pe farfurie se pune șnițelul crocant, cartoful copt și sos de merișoare (80 g) servit separat sau lângă carne. Sosul dulce-acrișor de merișoare merge perfect.