Supa de pește este unul dintre preparatele de bază ale bucătăriei grecești, mai ales în zonele de coastă. Cunoscută sub numele de kakavia, această supă era gătită inițial de pescari, direct pe malul mării, din peștele prins în aceeași zi. Rețeta este simplă, fără sosuri sau adaosuri inutile, și pune accent pe gustul natural al peștelui, legumelor și uleiului de măsline, conform Greek Guide Gastronomy.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În Grecia, kakavia nu este o supă densă sau sofisticată, ci un preparat clar, echilibrat, servit de obicei cu pâine și, uneori, cu puțin suc de lămâie adăugat la final.

Ingrediente (4 porții)

1 kg pește proaspăt, de preferat mai multe tipuri, cu oase (doradă, biban de mare, chefal, cod)

2 cepe albe

2 morcovi

2 cartofi medii

1 țelină mică sau 2 tije de apio

3 linguri ulei de măsline extravirgin

1 frunză de dafin

sare, după gust

piper boabe

1 lămâie

1 legătură mică de pătrunjel

Mod de preparare

Peștele se curăță bine, se spală și se porționează. Capetele și oasele se păstrează, pentru că dau gust supei.

Într-o oală mare se pun ceapa tăiată grosier, morcovii, cartofii și țelina, toate tăiate bucăți mari. Se adaugă uleiul de măsline, frunza de dafin și câteva boabe de piper, apoi se toarnă aproximativ 2 litri de apă rece. Se fierbe la foc mediu 20–25 de minute, până când legumele sunt aproape moi.

Se adaugă bucățile de pește, inclusiv capetele, și se mai fierbe 10-15 minute, fără clocot puternic, pentru a nu sfărâma carnea. Se potrivește gustul de sare.

La final, se oprește focul, se adaugă sucul de lămâie, după preferință, și pătrunjelul tocat. În unele zone din Grecia, peștele se scoate separat pe un platou, iar supa se servește clară, alături.

Cum se servește

Kakavia se mănâncă fierbinte, cu pâine simplă sau ușor prăjită. Este o supă ușoară, dar hrănitoare, potrivită atât ca fel principal, cât și ca prim fel într-o masă de inspirație mediteraneană. Gustul curat, dominat de pește proaspăt și ulei de măsline, este ceea ce definește această rețetă tradițională grecească.