Un foie gras cu trufe produs în România, premiat cu locul întâi la un concurs internațional organizat în Franța, va putea fi descoperit și degustat la București, în perioada 16-18 octombrie, la Artisan Food Market. Evenimentul va reuni peste 100 de expozanți români și străini, cu produse artizanale și premium, de la vinuri biodinamice și trufe procesate până la brânzeturi și trandafiri de Damasc murați.

Artisan Food Market, ajuns la ediția a XIII-a, se va desfășura la Biblioteca Națională a României, iar biletul de intrare va costa 20 de lei.

Foie gras cu trufe, produs în România și premiat în Franța

Unul dintre produsele care vor putea fi descoperite la târg este foie gras-ul cu trufe realizat de un producător român. Potrivit organizatorilor, produsul a obținut locul întâi la un concurs mondial organizat în Franța, o distincție care îl plasează în competiție cu preparate dintr-o categorie gastronomică asociată în mod tradițional cu bucătăria franceză.

Produsul arată că producătorii locali încearcă să treacă de la comercializarea materiilor prime la realizarea unor preparate cu valoare adăugată mai mare, destinate inclusiv segmentului premium.

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Vinuri biodinamice, trufe și trandafiri murați

Oferta gastronomică românească include și produse mai puțin obișnuite pentru piața locală. Vinurile biodinamice, trufele transformate în produse finite și preparatele realizate din ingrediente rare sunt câteva dintre direcțiile în care se dezvoltă producția artizanală.

Domeniul Bogdan, din Dobrogea, este unul dintre producătorii care au ales agricultura biodinamică, bazată pe principii care urmăresc limitarea intervențiilor în vie și o relație atentă cu solul și ecosistemul.

În Botoșani, Paboland valorifică trandafirul de Damasc prin produse derivate din această floare, inclusiv trandafiri murați. Ingredientele florale sunt utilizate în diferite bucătării internaționale, iar includerea lor în produse realizate local diversifică oferta producătorilor români.

Trufele, ingrediente cu valoare ridicată în gastronomia europeană, sunt folosite și în România pentru obținerea unor produse finite, precum brânzeturi, sosuri, creme și pateuri. Procesarea locală permite producătorilor să păstreze o parte mai mare din valoarea economică în țară.

O altă categorie este cea a preparatelor din pește. Zacusca pescărească realizată din sturion, păstrăv și crap este un exemplu de reinterpretare a unui produs tradițional, potrivit organizatorilor, care afirmă că astfel de produse au obținut premii internaționale.

„Adevărul este că nici noi nu ne imaginam că avem atâtea produse unice în lume. Zacusca pescărească, de exemplu, cu sturion, păstrăv și crap, a luat mai multe premii internaționale. Vinurile biodinamice au uimit toată Europa, iar brânzeturile și trufele sunt deja consacrate. Românii au gust și au talent gastronomic”, a declarat Ciprian Dincă, organizator Artisan Food Market.

Producătorii români încearcă să vândă mai mult decât materie primă

Dezvoltarea acestor produse reflectă o schimbare în modul în care o parte dintre producătorii locali își construiesc afacerile. În loc să vândă exclusiv cereale, carne, lapte, fructe sau alte materii prime, aceștia investesc în procesare, rețete proprii, ambalare și dezvoltarea unor branduri.

Produsele premium presupun investiții în tehnologie, cunoștințe de specialitate și diferențiere, dar pot permite obținerea unor prețuri mai mari decât cele aferente materiilor prime. În același timp, accesul pe piețele externe rămâne o provocare pentru producătorii mici, care trebuie să își dezvolte capacitățile de producție și distribuție.

Potrivit informațiilor furnizate de organizatori, segmentul acestor produse reprezintă încă volume reduse, de ordinul câtorva milioane de euro anual, iar exporturile sunt abia la început.

Artisan Food Market își propune să reunească producători de produse artizanale din sud-estul Europei. Ediția din acest an va avea loc între 16 și 18 octombrie, la Biblioteca Națională a României din București, și va reuni peste 100 de expozanți români și străini. Accesul se va face pe baza unui bilet de 20 de lei.