Un tânăr ucrainean de 31 de ani a fost salvat din Munții Maramureșului după o intervenție extrem de dificilă, desfășurată în condiții meteo severe. Bărbatul a fost orientat permanent, prin telefon, de echipele de salvatori să se adăpostească într-o stână părăsită din apropiere. Acolo a fost găsit de salvamontiști noaptea trecută în jurul orei 01.00. Salvatorii au făcut focul și l-au menținut în viață până la sosirea elicopterului, starea lui fiind precară. „Apelul de urgență a venit târziu în noapte. Salvamont Maramureș a fost solicitat să intervină pentru salvarea unui tânăr ucrainean care trecuse frontiera și se afla singur în munți. Bărbatul era epuizat și prezenta semne de hipotermie”, a precizat Dan Benga, șeful Salvamont Maramureș.

Stratul de zăpadă în munți măsoară peste 1,5 metri, iar temperatura de -20 de grade Celsius poate fi resimțită de -27 de grade Celsius, în condițiile date.

Zăpada abundentă a făcut imposibilă misiunea pedestră

O echipă de prim răspuns a încercat să ajungă la victimă cu snowmobilele. Ninsorile abundente și copacii doborâți au blocat traseele, astfel că nici drezina nu a mai putut fi luată în calcul. Salvatorii, alături de Poliția de Frontieră Vișeu de Sus, au fost nevoiți să suspende misiunea la ora 4.30 dimineața. Până la coordonatele aproximative mai erau de parcurs aproape șapte kilometri, prin zăpadă adâncă. Accesul mecanizat a devenit imposibil.

Viscolul și vizibilitatea redusă au crescut riscurile, astfel că din cauza vremii, sprijinul aerian nu a putut fi activat imediat. La nivelul DSU s-au făcut eforturi intense, iar Raed Arafat a fost implicat direct în coordonare. Varianta pedestră presupunea zeci de ore de mers pe schiuri de tură. Evacuarea ar fi fost realizată pe targă, cu echipamente medicale complete, era nevoie de defibrilator, oxigen și aparatură de resuscitare. În plus, resursele umane erau limitate. O parte dintre salvatori erau deja implicați pe domeniile schiabile, iar alții erau voluntari aflați la serviciu. „Ne organizăm așa puțini cum suntem și mergem în munte. Contează să salvăm o viață”, au transmis salvatorii.

Stâna care a făcut diferența

În jurul orei 1.00 noaptea, echipele au reușit să ajungă la bărbat. Acesta se afla într-o stână părăsită, unde fusese îndrumat să se adăpostească de către salvatori. Aceștia au aprins focul în interior și au prevenit agravarea hipotermiei. Comunicarea constantă a făcut diferența. „L-am găsit în stână și am reușit să-l ținem stabil până la extracție”, au precizat salvamontiștii.

Azi dimineață, echipele de salvatori urmau să îl aducă pe targă, cu schiurile, din munți, însă șansa a fost de partea lor. Fereastra de vreme favorabilă pentru intervenția aeriană a fost de doar aproximativ o oră și jumătate, suficient ca să ajungă un elicopter acolo și să-l extragă pe bărbat, după mai bine de 24 de ore. Zăpada din golul alpin depășea un metru și jumătate. Aterizarea elicopterului a fost imposibilă, astfel că evacuarea s-a făcut cu troliu.

Elicopterul POA Târgu Mureș a reușit extragerea victimei, bărbatul fiind transportat la Spitalul din Vișeu de Sus pentru investigații. „Fără această fereastră meteo, extracția ar fi durat încă cel puțin 11 ore”, au explicat salvatorii.

Echipele de salvatori se întorc la bază pe schiuri, astfel că misiunea va fi finalizată în jurul orei 16.00, când vor ajunge și ei. „A fost una dintre cele mai grele misiuni din ultimii ani. Important este că o viață a fost salvată”, a mai transmis Dan Benga.