În cea mai mare parte a țării s-au instalat condiții de iarnă, însă în unele regiuni stratul de zăpadă este foarte subțire sau aproape inexistent. Situația îi îngrijorează pe fermieri, în special în ceea ce privește protejarea culturilor de toamnă împotriva gerului. Grosimea stratului de zăpadă este un factor-cheie pentru rezistența la îngheț a cerealelor și a rapiței, la fel ca temperaturile minime pe care acestea le pot suporta.

Câtă zăpadă este necesară pentru protejarea culturilor de toamnă

Reacția culturilor de toamnă la ger depinde de mai mulți factori, însă cel mai important este grosimea stratului de zăpadă. În lipsa zăpezii, atât rapița, cât și cerealele au o rezistență la îngheț mult redusă. Zăpada are un rol dublu pentru culturi: pe de o parte, reprezintă o sursă de apă după topire, iar pe de altă parte, acționează ca un izolator. În contextul gerului, tocmai această funcție de izolare este esențială, conform Farmer.pl.

Nu orice strat de zăpadă oferă același nivel de protecție. Grosimea considerată optimă este de aproximativ 10 centimetri, iar, în general, un strat de 7-12 centimetri asigură deja o protecție adecvată a plantelor, atât împotriva înghețului, cât și a vântului. Specialiștii subliniază că este întotdeauna mai bine să existe mai multă zăpadă decât mai puțină. În multe regiuni, stratul de zăpadă este sub 5 centimetri, ceea ce înseamnă că plantele sunt doar parțial protejate de uscarea provocată de vânt sau de îngheț.

Pe terenurile unde se acumulează chiar și 30 de centimetri de zăpadă sau mai mult pot apărea alte probleme, cum ar fi limitarea accesului oxigenului, mai ales dacă stratul se menține o perioadă foarte lungă. Cu toate acestea, riscul de uscarea și înghețarea plantelor în lipsa zăpezii sau în cazul unei protecții minime este considerabil mai mare decât eventualele neplăceri cauzate de un strat gros de zăpadă menținut mult timp.

Un alt aspect important este calitatea zăpezii. Cea mai bună protecție este oferită de zăpada care îngheață treptat. Atunci când ninsorile slabe apar constant, iar temperaturile permit „uscarea” zăpezii, se formează un strat mai aerat, care nu este suficient de dens și greu încât să blocheze complet accesul aerului la plante.

Ce temperaturi pot suporta culturile de toamnă

În condițiile în care există zăpadă, iar stratul are cel puțin 7 centimetri, chiar și cea mai sensibilă cereală de toamnă, orzul, poate rezista la temperaturi de până la -25 de grade Celsius. Rapița suportă valori similare. Triticalele și grâul pot supraviețui la temperaturi de până la -30 de grade Celsius, iar secara este cea mai rezistentă, tolerând chiar -35 de grade Celsius. Aceste valori sunt valabile atunci când zăpada protejează complet plantele de vântul rece și de acumularea temperaturilor negative.

În schimb, în absența zăpezii, rezistența la îngheț scade semnificativ, în general cu cel puțin 10 grade Celsius. Orzul și rapița pot suporta în aceste condiții aproximativ -15 grade Celsius, iar grâul nu mai mult de -20 de grade Celsius, presupunând că plantele sunt bine călite. Dacă gradul de călire este mai slab, iar pe lângă ger apare și un vânt uscat și rece, orzul poate îngheța deja la -10 grade Celsius, iar rapița la -12 grade Celsius. Grâul și triticalele rezistă, de regulă, până la cel mult -15 grade Celsius.

Un alt factor important este acumularea temperaturilor negative. În condiții fără zăpadă, de cele mai multe ori nu un singur episod de ger provoacă pierderi, ci o succesiune de zile foarte reci. Pentru orzul de toamnă, valoarea-limită este o acumulare de aproximativ -60 de grade Celsius pe parcursul a patru zile consecutive. Secara, cea mai rezistentă la frig, poate face față unei acumulări a temperaturilor negative pe patru zile care nu depășește -25 de grade Celsius.

Rezistența la îngheț diferă de la un teren la altul

Valorile menționate sunt orientative, deoarece rezistența finală la îngheț este influențată de numeroși alți factori. Două culturi vecine pot reacționa diferit la temperaturi foarte scăzute dacă sunt gestionate prin tehnologii diferite. În cazul rapiței, este esențială poziționarea corectă și adâncă a coletului, precum și grosimea acestuia, aspecte care depind direct de lucrările de reglare efectuate toamna. Astfel, o cultură de rapiță poate rezista bine la -15 grade Celsius fără zăpadă, în timp ce alta poate fi afectată deja la -10 grade Celsius. Un rol important îl joacă și genetica, respectiv rezistența la frig „încorporată” în fiecare soi.