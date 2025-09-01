Mulți dintre noi ne-am dorit, măcar o dată în viață, o incursiune în Evul Mediu. Cavalerul Romulus Romanticus a făcut posibil ca acest lucru să devină realitate. Iar de la ospețele sale, printre cavaleri, domnițe și prinți, putem ajunge, cu mocănița, pentru ca reîntoarcerea în timp să nu fie prea bruscă, pe un tărâm actual al produselor tradiționale.

La Sovata este posibil, dacă vrei, să retrăiești pentru câteva ore sau chiar zile atmosfera Evului Mediu. Un visător incurabil, fost director de agenție bancară, a recreeat un astfel de loc. Cavalerul Romulus Romanticus de Sovata, alături de soția sa, Sorina Mihu, au deschis o pensiune în care oaspeții se pot îmbrăca în straie medievale, pot mânui arme vechi și pot gusta bucatele gătite în stil specific.

Povești cu vrăjitoare, prinți și cavaleri, la un ospăț cu ciolan afumat

După ce, la sosire, primesc salutul de bun venit al gazdelor, oaspeții sunt invitați să își aleagă veștmintele. Lucrul nu este deloc ușor, având în vedere că le stau la dispoziție peste 200 de ținute dintre cele mai diferite. Apoi urmează o vizită în Sala de Arme, unde se servește nelipsita palincă (sau afinată, pentru doamne) și unde se poate admira o largă colecție. Spade, bice de luptă, securi, armuri și scuturi pot fi văzute și chiar mânuite.

Cât despre meniu, acesta e în ton cu peisajul. Aperitivele constă în feluri tradiționale, precum slănină afumată, cârnați de casă, brânză și altele, asemenea. În Sala Cavalerilor se pregătește ospățul. Platourile cu ciolan afumat copt în cuptor sunt însoțite de castroane cu varză roșie înnăbușită, și ea, în cuptor. Nu lipsesc frigăruile sau puii fripți. Totul este stropit cu vin alb sau roșu, servit în pocaluri de lut. Iar la desert, delicioase plăcinte de casă, cu brânză dulce și piersici.

Bucatele alunecă mai ușor pe fondul poveștilor cavalerești care se spun la masă și al scenetelor în care oaspeții sunt îndemnați să se implice. Ei se pot transpune, după voia inimii în vrăjitoare, prinți, cavaleri ori alte personaje care, odinioară, alcătuiau curțile medievale.

Cu mocănița, prin Pădurea Fermecată, spre deliciile tradiționale

O altă minunăție a Sovatei este mocănița. Trenulețul, care circulă pe o cale ferată îngustă, este tras de o locomotivă cu aburi, veche de aproape 100 de ani. Combustibilul folosit este lemnul. Traseul până la Câmpul Cetății este parcurs în aproximativ o oră.

În timpul mersului se spun povești minunate. La intrarea în pădure, despre care șeful (de fapt, șefa) de tren spune că este fermecată, aflăm că râul este din vată de zahăr, iar peștii din ciocolată. Și, mai ales, că trebuie să fim atenți ca veverițele din copaci să nu sară în vagoane!

La fiecare curbă, aburul care iese pe coșul locomotivei învăluie vagoanele, accentuînd atmosfera de basm.

La capătul liniei așteaptă un târg cu bunătăți. Pe lângă langoși și omniprezenții kurtos kolacz (căci doar suntem în Ținutul Secuiesc), o sumedenie de alte produse ne sunt oferite. Pe lângă palincă, afinata este una dintre mărfurile nelipsite. Dar principala delicatesă este lichiorul de nuci verzi, preparat de localnici. Este un secret al locului cum se ajunge de la sordidele nuci la catifelata și parfumata licoare. Dar, fie și numai pentru a o degusta, merită drumul până aici. Iar farmecul plimbării cu mocănița este un bonus uriaș.

Întoarcerea se face în aceeași atmosferă de voie bună și relaxare. Iar după o asemenea aventură, câteva ore de relaxare într-unul dintre numeroasele centre Spa ale stațiunii reprezintă cea mai potrivită alegere!