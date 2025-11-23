Conviețuirea dintre un vegetarian convins și o persoană care consumă carne creează adesea momente tensionate la cină. Să alegi un meniu comun devine un exercițiu de echilibru. Specialiștii consultați oferă câteva direcții clare. Toate au în centru gustul și, mai ales, ingredientele care pot oferi acea textură sățioasă asociată cărnii, scrie The Guardian.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Rețeta chinezească ce poate uni gusturi

Prima recomandare vine de la autoarea Anna Ansari. Ea a crescut într-o familie preponderent vegetariană și, întrebată despre o rețetă perfectă, ea are un răspuns rapid. Di San Xian este o mâncare tradițională din nordul Chinei. Un stir-fry cu vinete, cartofi și ardei. Este cunoscut drept „Trei delicii ale pământului”. Rețeta este ieftină, rapidă și plină de aromă. Promite să impresioneze orice tip de dietă.

Ingrediente (4 porții):

2 vinete medii

3 cartofi medii

1 ardei gras verde

3 căței de usturoi tocați

2 cepe verzi (opțional)

1 lingură amidon de porumb

ulei vegetal pentru prăjit (aprox. 120 ml)

Pentru sos:

2 linguri sos de soia light

1 lingură sos de soia dark (opțional, pentru culoare)

1 lingură oțet chinezesc negru sau oțet de orez

1 lingură zahăr

80 ml apă

1 linguriță amidon de porumb

Mod de preparare:

Curăță cartofii și taie-i în cuburi sau bastonașe groase. Taie vinetele în cuburi de aceeași dimensiune. Taie ardeiul gras în fâșii. Într-o tigaie adâncă încălzește uleiul. Prăjește mai întâi cartofii până devin aurii, apoi scoate-i pe hârtie absorbantă. Prăjește apoi vinetele până devin moi și ușor caramelizate. Scoate-le și pe acestea. La final, prăjește rapid ardeiul gras 1-2 minute.

Prepararea sosului

Într-un bol amestecă: sosul de soia, oțetul, zahărul, apa și amidonul până se omogenizează.

Soteul final

Într-o tigaie curată pune usturoiul la călit 10 secunde. Adaugă apoi toate legumele prăjite. Toarnă sosul pregătit și amestecă pe foc mediu până se îngroașă ușor și acoperă legumele cu un strat lucios.

Se servește fierbinte, cu orez alb sau tăiței.

Lasagna cu ciuperci

Ciupercile apar din nou ca ingredient-cheie. Bucătarul Zak Hitchman afirmă că sunt cel mai apropiat substitut natural pentru carne. Recomandarea sa este o lasagna construită strat cu strat, umplut cu amestec de ciuperci tăiate subțire. Tipurile de ciupercipot fi variate, de la ciuperci brune la shiitake sau pleurotus. Se sotează în ulei și unt, se condimentează simplu, apoi se adaugă ceapă, usturoi, țelină și morcovIată o rețetă completă și clară de lasagna cu ciuperci, ușor de pregătit acasă și plină de arome.

Ingrediente (6 porții)

Pentru sosul de ciuperci:

700 g ciuperci champignon sau mix de ciuperci (pleurotus, hribi etc.)

1 ceapă mare, tocată fin

3 căței de usturoi, tocați

3 linguri ulei de măsline

150 ml vin alb (opțional)

400 g roșii pasate

Sare și piper după gust

1 linguriță oregano

1/2 linguriță cimbru

Pentru sosul alb (bechamel):

60 g unt

60 g făină

700 ml lapte

Sare, piper

Un vârf de nucșoară

Pentru asamblare:

Foi de lasagna

200 g mozzarella rasă

100 g parmezan ras

Mod de preparare

Prepararea sosului de ciuperci

Taie ciupercile felii. Încinge uleiul într-o tigaie mare. Călește ceapa 3–4 minute, apoi usturoiul încă un minut. Adaugă ciupercile și gătește-le până scade toată apa. Toarnă vinul alb și lasă-l să se evapore. Adaugă roșiile pasate, oregano, cimbrul, sarea și piperul. Lasă sosul să fiarbă la foc mic 10–12 minute.

Prepararea sosului bechamel

Topește untul într-o cratiță. Adaugă făina și amestecă 1 minut. Toarnă treptat laptele, amestecând continuu ca să nu se formeze cocoloașe. Fierbe 5–6 minute până se îngroașă. Condimentează cu sare, piper și nucșoară.

Asamblarea lasagnei

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Într-o tavă, pune un strat subțire de bechamel. Adaugă primul strat de foi. Pune un strat de sos de ciuperci, apoi un strat de bechamel și puțină mozzarella. Repetă până termini ingredientele. Ultimul strat trebuie să fie bechamel, mozzarella și parmezan.

Coacere

Acoperă tava cu folie de aluminiu și coace 25 de minute. Îndepărtează folia și mai lasă 10–15 minute, până se rumenește frumos deasupra. Lasă lasagna să se așeze 10 minute înainte de servire.

Kebab cu ciuperci

O altă idee vine de la Rob Howell, bucătar și proprietar la Root. Și el mizează pe ciuperci și propune o rețetă simplă. Ciupercile se gătesc la cuptor cu condimente. Se amestecă totul cu ulei, apoi se frig pe bețe pentru un efect de kebab

Ingrediente (4 porții)

Pentru kebab:

500 g ciuperci champignon sau pleurotus (sunt mai cărnoase)

1 ceapă mică, tocată fin

3 căței de usturoi, zdrobiți

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță boia dulce

1/2 linguriță boia afumată

1 linguriță chimion măcinat

1/2 linguriță coriandru măcinat

1 linguriță oregano uscat

1 linguriță sos de soia

Sare și piper după gust

Bețe de frigărui (dacă folosești frigărui)

Pentru servit:

Lipii calde sau pâine turcească

Salată de roșii, castraveți și ceapă

Sos de iaurt cu usturoi sau sos tahini

Pătrunjel tocat

Lămâie

Mod de preparare

Curăță ciupercile și taie-le în bucăți mari (dacă sunt champignon mici, le poți lăsa întregi). Într-un bol mare, amestecă uleiul de măsline, ceapa tocată, usturoiul, boiaua, chimionul, coriandrul, oregano, sosul de soia, sarea și piperul. Adaugă ciupercile și amestecă bine. Lasă-le la marinat minimum 20 minute (ideal 1 oră).

Gătirea:

Varianta la tigaie:

Încinge o tigaie largă. Adaugă ciupercile cu toată marinada. Gătește la foc mediu 8–10 minute, până scade lichidul și ciupercile se rumenesc ușor.

Varianta la cuptor:

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Pune ciupercile într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coace-le 20–25 minute, întorcând la jumătatea timpului.

Varianta la grill sau frigărui:

Pune ciupercile pe bețe de frigărui. Gătește-le 10–12 minute, întorcând regulat.

Montarea kebabului

Încălzește lipiile. Umple-le cu ciuperci, apoi adaugă salată proaspătă. Stropește cu suc de lămâie și pune sos de iaurt sau tahini. Presară pătrunjel.

Sugestii pentru un gust și mai bun

Adaugă ardei copți sau ceapă roșie marinată pentru un plus de aromă. Înlocuiește o parte din ciuperci cu vinete sau dovlecei, dacă vrei o variantă mixta. Pentru o aromă intensă, adaugă puțin sumac la final.

Dieta diferită nu trebuie să devină un conflict. Ingredientele cu gust umami pot crea punți între preferințe. Ciupercile, tofu, sosurile asiatice și legumele prăjite oferă texturi bogate. Unele feluri se pot adapta ușor. Altele pot fi completate cu carne doar pentru unul dintre parteneri. Iar uneori, preparatele savuroase și gătitul în doi pot rezolva diferențele din farfurie. Relația rămâne intactă. Și cinele devin un motiv în plus să petreci timp alături de persoana iubită.