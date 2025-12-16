Lanțul de retail PAM din Italia se află în aceste zile în mijlocul unui scandal de proporții, în urma concedierii sau suspendării unor angajați care nu au trecut așa zisul „test al căruriorului”. Este vorba de o practică extrem de controversată de control intern, expusă în ultima vreme de mai multe media italiene.

Practic, un inspector under cover desemnat de companie, care se dă drept client, ascunde produse în cărucior pentru a verifica dacă operatorii de la casă le observă și le semnalează la momentul plății. În cazul în care articolele nu sunt identificate, pot urma sancțiuni disciplinare care pot merge până la concediere.

Practica a declanșat proteste puternice din partea angajaților și sindicatelor, care consideră această practic abuzivă și chiar la limita absurdului. Compania o justifică drept o formă legitimă de apărare împotriva furturilor și lipsurilor din gestiune, care cresc an de an.

În primul caz de acest gen a fost implicat un casier de 62 de ani dintr-o localitate de lângă Siena, în Toscana, care a fost concediat după ce a picat testul: un inspector ascunsese un rimel în interiorul unui pachet preambalat de castane, pe care operatorul nu l-a observat.

În urma intervenției prefecturii și a presiunilor publice, compania, deși inițial își apărase legitimitatea măsurii, a propus ulterior ca ea să fie înlocuită cu una mai ușoară. Nu concediere, ci suspendare disciplinară, care se traduce printr-o reținere din salariu.

Alte două situații similare, de concediere, s-au înregistrat la Livorno. Aceeași măsură mai puțin drastică care a fost ulterior propusă și pentru o altă casieră cu 36 de ani de vechime, pentru același test cu rimelul și castanele, tot dintr-un punct de vânzare din Toscana.

Sindicatele vor eliminarea completă a acestui tip de practică și o contestă în instanță

Însă cum operatorii comerciali sunt apărați de organizațiile sindicale, acestea au respins modificarea tipului de sancțiune, contestând aplicarea în sine a acestui tip de procedură. Acestea afirmă că testul căruciorului nu face decât să mascheze unele disfuncționalități din sistem, cum ar fi furturile favorizate de casele automate, dar nu numai. Sindicatele cer renunțarea la acest tip de test în sine.

„În urma medierii prefectului, reprezentanții companiei Pam s-au declarat dispuși să revoce concedierea, transformând-o într-o sancțiune de zece zile de suspendare de la muncă. Propunerea companiei este inacceptabilă, deoarece nu doar că nu abordează problema testului căruciorului, dar, printr-o sancțiune conservativă, încearcă să demonstreze legitimitatea acestuia. În plus, dezvăluie o slăbiciune evidentă: Pam recunoaște implicit disproporția sancțiunii aplicate inițial.”

Deocamdată, deși este dispusă să reducă tipul de sancțiune, compania nu renunță la aplicarea în sine a acestui tip de controale, despre care susține că sunt necesare pentru că „permit identificarea cu precizie a eventualelor puncte critice și menținerea profitabilității unității”.

De partea cealaltă, sindicatele nu renunță și au contestat în instanță „testul căruciorului”, despre care spune că este „un act unilateral, care nu a făcut obiectul niciunei negocieri sindicale și nu are niciun temei în legislația în vigoare”.

Așa se face că, în condițiile date, cazul primului lucrător concediat a devenit o chestiune de principiu, pentru care sindicatele intenționează să lupte în instanță. „Primul termen la tribunal este programat pentru data de 29 decembrie; sindicatul Filcams al confederației CGIL va susține până la capăt această dispută, mobilizând lucrătoarele și lucrătorii din comerț”, se arată într-un comunicat citat de cotidianul local Corriere del Veneto. În această regiune își are sediul central compania de retail, într-o puternică acțiune de extindere în ultima perioadă prin intermediul a mai multor formate de puncte de vânzare.