Un fermier din județul Satu Mare a decis să își doneze întreaga producție de varză rămasă pe câmp, după ce nu a reușit să o vândă. Oricine este dispus să meargă la fața locului și să își culeagă singur legumele poate lua cât dorește. Mesajul său, publicat pe rețelele sociale, a devenit viral în doar câteva ore, adunând peste 124.000 de vizualizări, reacții, comentarii și distribuiri.

Agricultorul este din localitatea Andrid și explică, în postarea sa, că situația în care a ajuns este rezultatul faptului că nu a fost lăsat să își vândă marfa. La finalul lunii noiembrie, acesta încerca să comercializeze varza cu 80 de bani kilogramul, după ce, în luna octombrie, o vindea cu 2 lei kilogramul. În ciuda acestor eforturi, producția a rămas nevândută.

„Cine dorește, este binevenit”

Deși lasă să se înțeleagă că există responsabili pentru această situație, fermierul evită un conflict public și preferă să facă un gest de solidaritate, oferind varza gratuit celor interesați. Mesajul său este formulat astfel:

„Donez varză bună pentru consum uman și animal.

Mulțumesc tuturor celor care „s-au simțit” și care au contribuit la situația în care marfa nu a mai putut fi vândută, motiv pentru care o ofer gratuit.

Cine dorește, este binevenit”.

Postarea este însoțită de un scurt material video, în care se văd rânduri întregi de varză, întinse pe câmp. Deși o parte din recoltă este acoperită de zăpadă, legumele nu par a fi înghețate. De altfel, varza este cunoscută ca o legumă foarte rezistentă, care își păstrează calitățile și rămâne comestibilă chiar și după episoade de îngheț.