26 apr. 2026, Articole / Reportaje
Șase sturioni, cinci delfini și un rechin, salvați din plase ilegale în Marea Neagră / Dosar penal pentru braconaj piscicol
FOTO: Dreamstime/ Juan Moyano

O intervenție a polițiștilor de frontieră din cadrul Garda de Coastă a dus la salvarea mai multor animale marine prinse în plase de pescuit amplasate ilegal în Marea Neagră. Este vorba despre șase exemplare de sturion, cinci delfin și un rechin, toate găsite captive în plase ilegale întinse pe o lungime totală de aproape un kilometru, scrie Mediafax.

Animalele au fost eliberate în mediul natural.

Potrivit autorităților, plasele au fost descoperite sâmbătă în zona Cap Sahalin, una dintre zonele sensibile de pe litoralul românesc. Polițiștii au identificat mai multe unelte de pescuit ilegale, cu o lungime totală de 950 de metri. În interiorul acestora se aflau capturate atât specii de interes comercial, cât și specii protejate.

Sturioni, delfini și un rechin, capturați

Printre animalele salvate se află șase sturioni, specie aflată sub protecție strictă și considerată vulnerabilă la nivel internațional. Sturionii sunt printre cele mai vechi specii de pești din lume și au o importanță majoră pentru biodiversitatea acvatică.

În plase au fost găsiți și cinci delfini, mamifere marine protejate prin legislația națională și europeană. Iar prezența unui rechin în captură arată că plasele ilegale afectează un spectru larg de viețuitoare marine, nu doar peștii vizați de pescuit.

- articolul continuă mai jos -

Polițiștii de frontieră au intervenit rapid pentru a salva exemplarele capturate. Toate animalele descoperite în viață au fost eliberate în mediul lor natural. Intervenția rapidă a fost esențială, mai ales în cazul delfinilor, care pot muri rapid dacă rămân blocați în plase și nu pot ajunge la suprafață pentru a respira.

Dosar penal pentru braconaj piscicol

Uneltele de pescuit au fost ridicate de autorități și vor fi folosite ca probe în anchetă. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru infracțiuni la regimul braconajului piscicol. Anchetatorii încearcă acum să identifice persoanele care au amplasat plasele.

Intervenția de la Cap Sahalin este considerată una importantă, atât pentru protejarea biodiversității, cât și pentru combaterea rețelelor de braconaj care operează în zonă.

Cercetările continuă pentru identificarea autorilor și stabilirea întregii activități infracționale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

