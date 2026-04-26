Au fost momente de panică la cina anuală a White House Correspondents’ Association, după ce un bărbat înarmat a deschis focul asupra personalului de securitate aflat la eveniment. Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de agenții United States Secret Service, potrivit informațiilor relatate de Reuters, Agence France-Presse și dpa, citate de Agerpres.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în timpul unuia dintre cele mai importante evenimente politice și mediatice din capitala americană.

Potrivit unui oficial al Federal Bureau of Investigation, atacatorul a tras asupra unui agent al Serviciului Secret. Ofițerul a fost protejat de vesta antiglonț și a scăpat fără răni grave.

La aproximativ două ore după incident, Trump a declarat jurnaliștilor că agentul este „în formă bună” și că echipamentul de protecție i-a salvat viața. Toți oficialii federali aflați la eveniment au fost evacuați în siguranță.

Peste 2.600 de participanți, surprinși de atac

În momentul în care s-au auzit focurile de armă, sala a fost cuprinsă de panică. Martorii spun că s-au auzit strigăte de „Jos, jos!”, iar participanții s-au adăpostit imediat. Evenimentul reunea aproximativ 2.600 de persoane, printre care oficiali guvernamentali, jurnaliști și invitați speciali. Printre cei aflați în sală s-au numărat și Marco Rubio, Robert F. Kennedy Jr. și Doug Burgum.

Agenții de securitate au intervenit rapid și i-au pus la pământ pe oficialii administrației pentru protecție.

După incident, Donald Trump a declarat că autoritățile cred că este vorba despre un atacator care a acționat singur. „Credem că este un lup singuratic”, a spus liderul american. Acesta l-a descris pe suspect drept „o persoană bolnavă” și a adăugat că, în momentul arestării, bărbatul „arăta destul de malefic când era la pământ”.

Președintele a mai precizat că nu este clar dacă atacatorul îl viza direct. Potrivit lui Trump, suspectul avea asupra sa mai multe arme, informație care a fost confirmată ulterior de poliție. Anchetatorii au precizat că bărbatul avea o pușcă, un pistol și mai multe cuțite.

Anchetă în desfășurare

Detaliile privind identitatea și motivația atacatorului nu au fost făcute publice până în acest moment. Procurorul general din Washington, Jeanine Pirro, a anunțat că suspectul va fi prezentat în fața instanței luni, fiind suspectat de folosirea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni violente și agresarea unui agent federal cu o armă periculoasă. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă severă.

Trump a lăudat intervenția agenților de securitate și a spus că reacția acestora a fost decisivă. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă acum să stabilească dacă atacul a fost planificat și dacă există eventuale legături cu alte persoane.

Incidentul ridică din nou semne de întrebare cu privire la securitatea evenimentelor oficiale din capitala americană și la riscurile generate de atacatori individuali, greu de anticipat.