Microplasticul a devenit o problemă globală invizibilă, dar tot mai periculoasă. Particulele minuscule se regăsesc deja în apă, aer și chiar în organismul uman. În acest context, o descoperire recentă atrage atenția comunității științifice. Un copac considerat de mult timp „miraculos” ar putea oferi o soluție naturală pentru purificarea apei. Este vorba despre arborele Moringa, ale cărui semințe au demonstrat o capacitate remarcabilă de filtrare. Potrivit unei noi cercetări, acestea pot elimina până la 98% din particulele de microplastic din apă, notează heute.at. Rezultatul este comparabil, sau chiar superior, metodelor chimice utilizate în prezent în tratarea apei.

Studiul a analizat modul în care extractele din semințele de Moringa interacționează cu particulele de plastic. Acestea acționează ca un agent natural de coagulare. Practic, ele determină particulele microscopice să se unească în agregate mai mari, care pot fi apoi eliminate mai ușor prin filtrare.

Metodele chimice, controversate

În mod tradițional, în procesul de purificare a apei este folosit alaunul, un compus chimic eficient, dar controversat. Deși funcționează bine, utilizarea sa ridică probleme legate de impactul asupra sănătății și mediului. În schimb, Moringa oferă o alternativă naturală, mai puțin poluantă și mai sustenabilă.

Problema microplasticului devine din ce în ce mai gravă. Aceste particule provin din surse variate, precum anvelopele auto, hainele sintetice sau ambalajele. Ele ajung în râuri și lacuri, iar de acolo în apa potabilă. Specialiștii avertizează că particulele foarte mici pot pătrunde în organism și sunt asociate cu riscuri pentru sănătate, inclusiv afecțiuni cardiovasculare sau cancer.

Plantă folosită din antichitate la purificarea apei

Interesant este că utilizarea semințelor de Moringa nu este o idee complet nouă. Planta era folosită încă din antichitate pentru purificarea apei, inclusiv în Egiptul antic. Astăzi, cercetătorii revin la aceste metode tradiționale, adaptându-le cu tehnologii moderne. Pe lângă eficiența sa, arborele are și alte avantaje importante. Crește rapid, necesită puțină apă și se dezvoltă chiar și pe soluri sărace. În plus, contribuie la captarea dioxidului de carbon și susține biodiversitatea, ceea ce îl transformă într-o soluție promițătoare pentru viitor.

Totuși, specialiștii subliniază că metoda nu este încă perfectă. În timpul procesului de curățare, în apă pot ajunge substanțe organice provenite din semințe. Acest lucru ar putea necesita etape suplimentare de tratare. De asemenea, eficiența la scară industrială nu a fost încă demonstrată pe deplin. Dar chiar și așa, descoperirea deschide noi perspective. Într-o lume în care poluarea cu plastic crește constant, soluțiile naturale capătă o importanță tot mai mare. Moringa ar putea deveni un instrument esențial în lupta pentru apă curată, combinând tradiția cu inovația.