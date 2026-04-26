Cina anuală a White House Correspondents’ Association va fi reprogramată în următoarele 30 de zile, după incidentul armat de sâmbătă seară care a provocat evacuarea de urgență a președintelui Donald Trump, a Primei Doamne Melania Trump și a mai multor oficiali de rang înalt ai administrației americane, conform Agerpres.

Anunțul a fost făcut de liderul de la Casa Albă într-o postare pe platforma Truth Social. Acesta vine la scurt timp după atac.

Donald Trump a transmis că atât el, cât și ceilalți oficiali aflați la eveniment sunt în afara oricărui pericol. În mesajul publicat, președintele american a precizat că Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și membrii Cabinetului „sunt în perfectă stare”. El a subliniat că decizia privind reprogramarea evenimentului aparține organizatorilor, care au ales această variantă în urma incidentului de securitate.

Potrivit United States Secret Service, incidentul s-a produs în apropierea punctului de control de securitate al hotelului unde se desfășura gala. Anchetatorii spun că un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în perimetrul securizat al evenimentului.

Agenții Secret Service au intervenit rapid și au reușit să îl imobilizeze înainte ca situația să escaladeze și mai mult.

Cine este suspectul

Potrivit Reuters, suspectul a fost identificat de autorități drept Cole Tomas Allen. Bărbatul are 31 de ani și este originar din Torrance, localitate aflată în zona metropolitană a Los Angeles. Conform informațiilor preliminare, acesta lucra ca profesor cu jumătate de normă și dezvoltator de jocuri.

Șeful Departamentului de Poliție din Washington a declarat că anchetatorii cred că suspectul era cazat la Hilton Washington DC National Mall The Wharf, hotelul unde se desfășura cina anuală. Acest detaliu ridică noi întrebări legate de modul în care bărbatul a reușit să ajungă atât de aproape de zona securizată.

Autoritățile analizează acum dacă au existat breșe în sistemul de securitate.

Cina anuală a corespondenților de la Casa Albă este unul dintre cele mai importante evenimente politice și mediatice din Statele Unite, reunind anual lideri politici, jurnaliști și personalități publice. Reprogramarea evenimentului este considerată o măsură de precauție, în timp ce autoritățile reevaluează toate protocoalele de securitate.