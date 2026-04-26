Cina corespondenților de la Casa Albă va fi reprogramată în cel mult 30 de zile, după atacul armat / Donald Trump anunță că toți oficialii sunt în siguranță

26 apr. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: Antena 3

Cina anuală a White House Correspondents’ Association va fi reprogramată în următoarele 30 de zile, după incidentul armat de sâmbătă seară care a provocat evacuarea de urgență a președintelui Donald Trump, a Primei Doamne Melania Trump și a mai multor oficiali de rang înalt ai administrației americane, conform Agerpres.

Anunțul a fost făcut de liderul de la Casa Albă într-o postare pe platforma Truth Social. Acesta vine la scurt timp după atac.

Donald Trump a transmis că atât el, cât și ceilalți oficiali aflați la eveniment sunt în afara oricărui pericol. În mesajul publicat, președintele american a precizat că Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și membrii Cabinetului „sunt în perfectă stare”. El a subliniat că decizia privind reprogramarea evenimentului aparține organizatorilor, care au ales această variantă în urma incidentului de securitate.

Potrivit United States Secret Service, incidentul s-a produs în apropierea punctului de control de securitate al hotelului unde se desfășura gala. Anchetatorii spun că un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în perimetrul securizat al evenimentului.

Agenții Secret Service au intervenit rapid și au reușit să îl imobilizeze înainte ca situația să escaladeze și mai mult.

Cine este suspectul

Potrivit Reuters, suspectul a fost identificat de autorități drept Cole Tomas Allen. Bărbatul are 31 de ani și este originar din Torrance, localitate aflată în zona metropolitană a Los Angeles. Conform informațiilor preliminare, acesta lucra ca profesor cu jumătate de normă și dezvoltator de jocuri.

- articolul continuă mai jos -

Șeful Departamentului de Poliție din Washington a declarat că anchetatorii cred că suspectul era cazat la Hilton Washington DC National Mall The Wharf, hotelul unde se desfășura cina anuală. Acest detaliu ridică noi întrebări legate de modul în care bărbatul a reușit să ajungă atât de aproape de zona securizată.

Autoritățile analizează acum dacă au existat breșe în sistemul de securitate.

Cina anuală a corespondenților de la Casa Albă este unul dintre cele mai importante evenimente politice și mediatice din Statele Unite, reunind anual lideri politici, jurnaliști și personalități publice. Reprogramarea evenimentului este considerată o măsură de precauție, în timp ce autoritățile reevaluează toate protocoalele de securitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

