Food Truck Festival a ajuns în acest weekend în Piața Libertății din Timișoara. Caravana, ajunsă la a cincea ediție, a adunat câteva zeci de rulote transformate în bucătării pe roți, unde se prepară de la burgeri, pizza, pleșcavița sârbească, doner kebab, ciolan și pui, până la hot dog, sandwich-uri, paste, dar și deserturi precum papanași, colaci secuiești, clătite sau înghețată.

Rulotele par să fie trendul acestui an, pentru că la edițiile trecute au fost mai multe camionete și microbuze din care se vindea mâncare. De această dată, în zona istorică a Timișoarei a putut fi văzut un singur microbuz în care se prepară burgeri.

Remorcile frumos colorate și decorate aparțin, în principal, comercianților din Timișoara.

Pe lângă experiențele culinare de tip street food, organizatorii au pregătit și activități și ateliere pentru copii. De asemenea, muzică mixată de DJ.

Există și o zonă rezervată celor care doresc să bea bere, precum și spații de relaxare.

Food Truck Festival se desfășoară până duminică, între orele 12:00 și 22:00.