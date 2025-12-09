Pe zi ce trece, imagini care până nu demult aparțineau universului știițifico-fantastic tind să devină realitate. În Germania, la Düsseldorf, de exemplu, de la sfârșitul lunii octombrie, un chef-robot experimental plasat într-un supermarket gătește în deplină autonomie preparate vândute imediat publicului, relatează suplimentul gastronomic al ziarului La Repubblica.

A fost dezvoltat de compania germană Circus SE, de la Munchen, specializată în robotică și pregătește preparate calde, fiind integrat în departamentul de produse proaspete ca parte a unui sistem de producție menit să elimine așteptările și să reducă marjele de eroare. Robotul selectează, dozează, gătește, așează în farfurie și curăță cu o regularitate în funcție de ritmul fluxului de clienți.

Iar potrivit lui Nikolas Bullwinkel, directorul general al Circus SE, obiectivul proiectului și opțiunea amplasării lui țin de ideea de a schimba însuși modul în care este privită bucătăria automatizată. „Obiectivul nostru este autonomia, nu simpla automatizare. Adevărata autonomie înseamnă să te adaptezi la cerere, să reduci risipa și să înveți din fiecare fel pregătit”, spune el.

Această afirmație descrie o schimbare de paradigmă. Mașina nu reproduce gesturi presetate. Observă propria muncă, o înregistrează și o corectează. Este o direcție care împinge limitele tehnologiei spre un model capabil să citească ritmul timpului și al consumului. Bullwinkel a clarificat și poziția față de bucătăria tradițională:

„Nu îi înlocuim pe chefi. Oferim punctelor de vânzare un instrument care garantează o calitate constantă și permite echipelor umane să se concentreze pe ceea ce mașinile nu știu să facă”, mai spune managerul companiei din Munchen.

Declarația vine într-un moment în care, în Japonia, roboți rapizi ca niște linii de asamblare pregătesc paste în câteva secunde, iar în unele capitale europene prototipuri experimentale execută meniuri esențiale pentru a acoperi lipsa de personal. Bucătăria, așa cum am cunoscut-o până acum, ar trebui să rămână un loc în care gustul se naște din atingere, din sensibilitatea dobândită în ani și din memoria care îl ghidează pe cel ce gustă și decide cum trebuie gătit ceva.

Cum funcționează întregul sistem

Brațele robotice se coordonează cu o precizie milimetrică. Unul deschide frigiderul inteligent și preia ingredientele din celulele climatizate. Celălalt reglează temperatura plitei cu inducție, care încălzește fundul oalei exact acolo unde este nevoie. Fără dispersie de căldură, fără energie irosită. Senzorii integrați detectează în timp real schimbările ingredientelor: dacă sosul se îngroașă prea mult, viteza de amestecare se ajustează automat. Sistemul CircusOS, inteligența artificială proprietară care gestionează totul, ia decizii în mod continuu, în doar câteva milisecunde.

Între un fel de mâncare și altul, bucătăria robot se curăță singură. O mașină de spălat vase integrată în sistem igienizează oalele și ustensilele fără a fi nevoie de supraveghere. Potrivit datelor furnizate de Circus, fiecare masă este completată în aproximativ 30 de secunde în orele de vârf (îți poți imagina o paste alla bolognese, în doar jumătate de minut). Un ritm pe care nicio brigadă umană nu l-ar putea susține fără pauze.