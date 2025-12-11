Mănânc aceleași alimente în fiecare zi ca să mă asigur că trăiesc până la 100 de ani – și funcționează, iar medicul meu spune că sunt cel mai sănătos pacient din cabinetul lui, spune, potrivit dailymail.co.uk., cercetătorul de renume mondial în domeniul longevității Dan Buettner.

Cercetător la National Geographic și autor de best-seller, care a petrecut decenii călătorind în comunitățile cu cea mai lungă durată de viață din lume, Dan Buettner spune că secretele lui de sănătate se datorează obiceiurilor alimentare. El dezvăluie că dieta lui zilnică este surprinzător de simplă, iar rezultatele sunt uimitoare.

Cheia longevității: dieta bazată pe plante și supă minestrone

Împărtășindu-și rutina celor 795.000 de urmăritori de pe Instagram, Dan Buettner, în vârstă de 64 de ani, a spus că doctorul i-a spus că este „cel mai sănătos pacient” pe care îl are, atribuind acest lucru dietei sale predominant bazate pe plante.

În timp ce influencerii promovează pudre proteice și suplimente scumpe, Dan susține că cheia longevității începe cu ceva mult mai modest: un bol de minestrone sardinian.

În fiecare dimineață îmi încep ziua cu un minestrone sardinian, care este o supă de legume cu fasole, peste care pun puțin ulei de măsline și un avocado. Asta îi dă consistență”, a explicat el.

La ora prânzului, el a explicat că evită dietele rigide. În schimb, ia fructele care îi fac cu ochiul în ziua respectivă.

„De obicei îmi permit să mănânc câte fructe vreau și alegceea ce mi se pare apetisant în ziua respectivă, pentru că astfel continui să mănânc sănătos”, a spus el.

Ce este minestrone

Minestrone-ul a fost o mâncare de bază a bucătăriei italiene încă din vremea Romei antice, fiind preparat tradițional cu orice legume erau disponibile și adesea fiert ore întregi, pentru a-și dezvolta aroma bogată și savuroasă.

Dar în interiorul muntos al Sardiniei, este mai mult decât o masă ieftină și hrănitoare. Familiile au mâncat zilnic, timp de secole, variații ale acestei supe, combinând fasole, legume și cereale în moduri pe care știința nutrițională modernă le recunoaște acum ca o rețetă pentru o sănătate excepțională.

Dietele bazate pe leguminoase sunt secretul

Cercetările extinse ale lui Dan în zonele albastre (Blue Zones) din întreaga lume au arătat că dietele bogate în leguminoase, verdețuri și carbohidrați neprocesați sunt puternic asociate cu reducerea bolilor cronice, inflamație scăzută și o durată de viață mult mai mare.

Acest lucru face parte din tradițiile culinare prezentate în cartea sa de mare succes The Blue Zones Kitchen, care combină reportajul științific cu peste 100 de rețete tradiționale ale longevității.

Dan a avertizat că multe dintre aceste obiceiuri alimentare dispar, pe măsură ce cultura fast-food occidentală se răspândește, făcând mai important ca niciodată să păstrăm mâncărurile care au ajutat populații întregi să prospere timp de generații.

Conexiunea socială, la fel de importantă ca și nutriția

Deși este figura principală a sănătății și longevității la nivel global, Dan a recunoscut cu bucurie că iese la cină în oraș în fiecare seară, deoarece consideră conexiunea socială la fel de importantă ca nutriția.

„Mănânc, în principal, o dietă integrală, bazată pe plante, dar știu și că a fi conectat social face parte din acel set de factori care te ajută să ajungi la vârsta de 100 de ani”, a explicat el.

Pentru Dan, rețeta unei vieți lungi și sănătoase nu are legătură cu gadgeturi scumpe sau cu diete restrictive, ci mai degrabă cu echilibrul dintre nutriție, rutină și conexiune umană.

„Mănânc sănătos, rămân conectat, mă simt destul de bine”, le-a spus el urmăritorilor.

Și judecând după rezultatele sale și fascinația lumii pentru zonele albastre, milioane de oameni sunt gata să-i urmeze exemplul.

Rețeta de minestrone a lui Dan Buettner

Sfat de top: Adaugă alte legume proaspete din grădină sau piață, precum dovlecei, varză, fasole verde și buchețele de conopidă sau broccoli.