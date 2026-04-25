Un nou studiu aduce dovezi surprinzătoare despre modul în care plantele interacționează cu mediul înconjurător. Cercetătorii au descoperit că semințele de orez pot percepe vibrațiile produse de picăturile de ploaie și pot reacționa accelerând procesul de germinare, arată SciNews. Descoperirea oferă prima dovadă directă că plantele pot „auzi” sunetele naturale și le pot folosi ca semnal pentru creștere.

Rezultatele sugerează că simplul sunet al ploii ar putea fi un declanșator biologic important pentru semințele aflate în repaus.

Plantele percep mai mult decât se credea

Deși nu au sistem nervos sau organe de simț în sensul clasic, plantele sunt extrem de receptive la mediul în care trăiesc. Pentru a supraviețui, ele au dezvoltat mecanisme complexe prin care detectează și răspund la diverși stimuli. Unele plante își închid frunzele instantaneu la atingere. Altele reacționează la substanțe toxice din aer prin curbarea frunzelor. Majoritatea răspund la lumină, orientându-se spre soare pentru a-și optimiza creșterea.

Plantele simt și gravitația. Rădăcinile cresc în jos, iar lăstarii în sus, împotriva forței gravitaționale.

Rolul statolitelor în orientarea plantelor

Cheia acestui mecanism stă în structuri microscopice numite Statolit. Acestea sunt particule mai dense decât citoplasma și se comportă asemănător unui grăunte de nisip într-un borcan cu apă. Ele se deplasează în interiorul celulei și, odată ce se așază pe membrană, transmit plantei informații despre direcția gravitației. Acest semnal este esențial pentru a spune seminței în ce direcție trebuie să crească rădăcina și unde trebuie să se dezvolte lăstarul.

Cercetătorii au observat însă că dislocarea acestor statolite poate avea un efect suplimentar: stimularea germinării.

Aproape 8.000 de semințe de orez, testate în laborator

Pentru a testa această ipoteză, oamenii de știință au realizat un număr mare de experimente pe aproximativ 8.000 de semințe de orez. Semințele au fost scufundate individual în recipiente cu apă puțin adâncă și expuse la picături de apă controlate.

Cercetătorii au variat dimensiunea și înălțimea picăturilor pentru a reproduce cât mai fidel condițiile din natură, imitând ploi slabe, moderate și puternice. Ulterior, datele din laborator au fost comparate cu înregistrări reale făcute pe teren, în bălți, iazuri, zone umede și soluri afectate de furtuni. Rezultatul a confirmat că vibrațiile produse în laborator erau similare cu cele generate de ploaia naturală.

Semințele expuse la sunet au crescut mai repede

Cea mai importantă concluzie a studiului a fost viteza de germinare. Semințele expuse la vibrațiile acustice ale picăturilor de apă au germinat cu 30 până la 40% mai rapid decât cele care nu au fost expuse la aceste sunete, deși toate celelalte condiții au fost identice.

Mai mult, cercetătorii au observat că semințele aflate mai aproape de suprafața apei percepeau mai bine vibrațiile și începeau să crească mai repede decât cele aflate la adâncime. Acest detaliu ar putea explica de ce anumite semințe reușesc să profite mai eficient de ploaie.

Sunetul ploii ar putea fi un semnal de supraviețuire

Cercetătorii spun că există un posibil avantaj biologic major în această capacitate. Dacă o sămânță este suficient de aproape de suprafață încât să perceapă sunetul ploii, atunci este probabil și la adâncimea potrivită pentru a absorbi umezeala și a ajunge cu succes la lumină. Practic, ploaia nu ar oferi doar apă, ci și un semnal acustic care spune seminței că momentul este potrivit pentru a începe să crească.

Descoperirea schimbă modul în care oamenii de știință privesc relația plantelor cu mediul. Până acum, lumina, atingerea și gravitația erau considerate principalii factori de orientare și dezvoltare. Acum, sunetul ar putea fi adăugat pe această listă. Studiul deschide noi direcții de cercetare și ar putea avea aplicații inclusiv în agricultură, unde stimularea germinării prin sunete controlate ar putea îmbunătăți randamentul culturilor. Ceea ce până acum părea doar zgomot de fundal ar putea fi, pentru plante, un adevărat semnal de viață.