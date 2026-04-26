Într-un loc încărcat de istorie, Domeniul Regal Săvârșin, continuă și astăzi festivalul „Suflet de România”, eveniment ajuns deja la a IV-a ediție.

Startul oficial a fost dat sâmbătă, La Casa Ceaiului, din Satul Regal, unde Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au găzduit recepția deschiderii de primăvară a Domeniului Regal Săvârșin. Ca în fiecare an, începând de la sfârșitul lunii aprilie și până în octombrie, Satul Regal și parcul Castelului Săvârșin sunt deshise publicului, după un orar anunțat în prealabil.

La recepția de deschidere au participat autorități locale din comună și din județele Arad și Timiș, reprezentanți ai instituțiilor Statului, personalități din mediul economic, educațional și cultural din întreaga țară. O surpriză plăcută a fost prezența Grupului Song, care a interpretat unele dintre cele mai cunoscute piese corale.

A urmat un tur al micilor producători și al artizanilor realizat de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României, alături de Xavier Piesvaux, Country Manager Ahold Delhaize România, Mihai Spulber, Business Unit Lead Profi, Gabriela Sîrbu, Director de sustenabilitate Ahold Delhaize România, mai multe oficialități, autorități centrale și locale.

Majestatea Sa Margareta: „Brânză afumată aveți?”

„Ne bucurăm să aducem, în festivalul Suflet de România, tradițiile, meșteșugarii și gusturile bune într-o celebrare care unește comunități și permite generațiilor să se conecteze la valorile autentice. Este cea mai amplă ediție de până acum, cu peste 100 de producători și artizani locali prezenți în festival, dar și cu multe activități artistice interactive gândite pentru întreaga familie”, a afirmat Gabriela Sîrbu, Director de sustenabilitate Ahold Delhaize România.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României și Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României, au străbătut domeniul cu o mășinuță de teren și au coborât în mijlocul vizitatorilor, pentru a vedea oferta generoasă a producătorilor locali și a discuta cu ei prezenți.

Majestatea Sa Margareta s-a oprit, printre altele, la standul Fermei Cățean, căutând o brânză afumată, pentru spaghete. Fermierul George Cățean i-a recomandat o brânză maturată, tocmai bună pentru spaghete, însă ”numai cu condiția ca spaghetele să fie bune”.

Producătorii locali sunt bucuroși că au clienți

Atmosfera este una de bucurie și emoție: mulți oameni sunt îmbrăcați în costume populare sau jeanși și ii, copii sunt antrenați în diverse jocuri și întreceri, muzica răsună din toate colțurile, iar mirosul pâinii calde și a plăcintelor, alături de cel al micilor și fripturilor de pe grătar, inundă aerul.

Oamenii sunt veniți în număr mare la festival, din orașe din toată țara, nu numai din zonă, chiar dacă autostrada nu ajunge până la Săvârșin, iar drumul nu e comod. Producătorii locali sunt bucuroși că au clienți, pentru că în zonă nu prea sunt locuri de muncă, așa că acest festival este o soluție bună de a-și vinde produsele și de a profita de o expunere atât de generoasă.

Producătorii și artizanii locali au venit cu o mulțime de produse, nu doar culinare. Am văzut o mulțime de opinci tradiționale, icoane pictate de artiști locali și ștergare, funduri de lemn și copăițe pictate cu sfinți și îngeri, margele și podoabe de tot felul, de o frumusețe aparte.

Pentru că Festivalul Suflet de România tocmai asta face: încurajează comunitatea să se conecteze la valorile autentice, la gusturile bune și tradițiile satului românesc prin intermediul unor experiențe trăite într-un cadru natural în care este recreată lumea rurală.

Această inițiativă este parte a acordului tripartit “Creștem Comunități”, semnat de către Asociația Casa Majestății Sale, Universitatea de Științele Vieții “Mihai I” din Timișoara și lanțul de magazine Profi, pentru susținerea producătorilor locali și conservarea artizanatului autentic și tradițional românesc.

Ieri, în dumbrava Domeniului Regal Săvârșin, a cântat Damian Drăghici & Brothers, Nicolae Furdui Iancu, Piano Violin Duet, grupul de Tulnicărese “Apuseni”, Ansamblul Valea Mureșului, Primul AChord și Atelierul de Folk.

Intrarea la Festivalul Suflet de România este liberă în acest weekend

Duminică, sunt așteptați să urce pe scena principală Theo Rose, David Ciente, Maria Chivu și Grupul Jianca, Nicoleta Voica, Tribut Florian Pittiș – SUNT UN FRATE TÂNĂR, Pragu’ de Sus, ansamblul de dansuri Băgrinul și ansamblul de copii cu chitare BegArt Timișoara.

Pe lângă momentele artistice, participanții se pot bucura de bucate pregătite în mod tradițional, în aer liber, iar pe tot parcursul zilei sunt activități pentru întreaga familie, la care participarea este gratuită. Toate zonele de activare au nume care amintesc de satul românesc traditional, de la Ulița Copiilor, trecând prin Târgul Satului și Ograda Meșteșugarilor, până la Casa Datinilor.

Intrarea la Festivalul Suflet de România este liberă în acest weekend, iar accesul pe Domeniul Regal Săvârșin se poate face prin poarta aflată pe DC74, pe Valea Troașului.

În plus, evenimentul continuă și tradiția caravanei medicale, oferind din nou consultații gratuite pentru comunitatea din Săvârșin și împrejurimi, cu ajutorul unor medici specialiști în oftalmologie, cardiologie, neurologie, pneumologie și ORL.

Pentru a veni în sprijinul oamenilor, mai ales ai celor cu posibilitate redusă de deplasare, Profi a adus aproape de ei servicii medicale de calitate, prin implicarea experților de la Asociația ATI „Aurel Mogoșeanu”, din Timișoara.