Piața rapiței din România intră într-o nouă etapă, marcată de scăderi sezoniere ale prețurilor. Potrivit unei analize recente realizate de UkrAgroConsult, tendința descendentă este determinată de mai mulți factori, atât interni, cât și externi, care influențează echilibrul dintre cerere și ofertă.

Experții arată că presiunea sezonieră este una dintre principalele cauze ale acestei evoluții. În această perioadă, mulți fermieri sunt nevoiți să vândă producția pentru a obține lichidități. Această nevoie imediată de capital limitează potențialul de creștere al prețurilor și contribuie la o corecție pe piață. În același timp, piața europeană a rapiței rămâne susținută de cererea din sectorul biodieselului. Prețurile petrolului brut au, de asemenea, un rol important în menținerea interesului pentru această cultură. Totuși, specialiștii avertizează că există și riscuri. Concurența din partea altor uleiuri vegetale și eventualele restricții în consumul de combustibili pot afecta dinamica pieței.

Context agricol complex

România se află într-un context agricol complex, în care factorii externi cântăresc tot mai mult. Dependența de importuri și problemele logistice pot influența stabilitatea pieței. În plus, evoluțiile din sectorul energetic și schimbările climatice contribuie la o volatilitate ridicată a prețurilor. Perspectivele pentru noul sezon sunt, în general, pozitive, dar condiționate de factorii meteo. Specialiștii subliniază că un nivel adecvat de precipitații va fi esențial pentru menținerea producției la un nivel bun. În lipsa acestuia, estimările optimiste ar putea fi revizuite.

Analiza arată că piața rapiței intră într-o fază de tranziție. Sensibilitatea la factori precum vremea și evoluțiile din sectorul energetic este mai mare decât în anii anteriori. Această situație obligă fermierii și traderii să adopte strategii mai prudente și mai flexibile.

Astfel, deși există factori care susțin piața, presiunile economice și incertitudinile externe rămân dominante. Pentru fermieri, perioada următoare va fi decisivă în stabilirea strategiilor de vânzare și adaptare la noile condiții de piață.