Ce prevede directiva ”mic dejun”/ Etichetarea originii mierii devine mai strictă în Uniunea Europeană: noi reguli din iunie 2026

04 mai 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Dreamstime/Irochka
Cuprins
  1. Reguli noi pentru borcanele de miere
  2. Suspiciuni confirmate privind mierea importată
  3. Va fi introdusă denumirea de „suc de fructe cu conținut redus de zahăr”
  4. Impact asupra pieței și consumatorilor

Etichetarea mierii va deveni mult mai transparentă începând din vara anului 2026, după ce autoritățile europene au decis să înăsprească regulile privind indicarea originii produselor.

Această măsură vine în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de calitatea mierii importate și de practicile de adulterare.

Reguli noi pentru borcanele de miere

Conform unui decret care transpune o directivă europeană adoptată recent, toate borcanele care conțin amestecuri de miere vor trebui să menționeze explicit fiecare țară de origine. Acestea vor fi listate în ordinea descrescătoare a cantității, iar eticheta va trebui să includă și procentul exact aferent fiecărei proveniențe, cu o marjă de eroare de maximum 5%.

Până acum, legislația era mai permisivă. Produsele trebuiau doar să indice dacă mierea provenea din state membre ale Uniunii Europene sau din afara acesteia, fără detalii suplimentare. Noile reguli extind obligațiile la toate produsele comercializate, indiferent unde sunt ambalate, spune lefigaro.fr

 

Suspiciuni confirmate privind mierea importată

 

Decizia autorităților are la bază concluziile unei anchete realizate de Comisia Europeană, care a analizat sute de mostre de miere importată. Aproape jumătate dintre acestea ridicau suspiciuni de neconformitate cu normele UE, în special din cauza posibilei adăugări de siropuri de zahăr pentru reducerea costurilor de producție.

Aceste constatări au determinat Uniunea Europeană să adopte așa-numita directivă „mic dejun”, menită să combată fraudele alimentare și să protejeze consumatorii, dar și producătorii locali.

 

Va fi introdusă denumirea de „suc de fructe cu conținut redus de zahăr”

Pe lângă miere, noul cadru legislativ aduce modificări și în alte segmente alimentare. De exemplu, este introdusă oficial denumirea de „suc de fructe cu conținut redus de zahăr”, rezervată produselor în care zaharurile naturale au fost diminuate cu cel puțin 30%, fără a afecta valoarea nutritivă.

În același timp, standardele pentru dulcețuri devin mai stricte: cantitatea minimă de fructe crește, ceea ce va influența rețetele și poziționarea produselor pe piață.

 

Impact asupra pieței și consumatorilor

 

Noile reguli urmăresc să crească gradul de transparență și încredere în produsele alimentare. Pentru consumatori, informațiile mai detaliate de pe etichetă vor permite alegeri mai informate. Pentru producători și comercianți, însă, schimbările implică adaptări logistice și costuri suplimentare.

Produsele deja aflate pe piață înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli vor putea fi vândute în continuare până la epuizarea stocurilor, ceea ce oferă o perioadă de tranziție pentru industrie.

Toate aceste măsuri reflectă o tendință mai amplă la nivel european: întărirea controlului asupra lanțului alimentar și combaterea practicilor înșelătoare, într-un context în care siguranța și autenticitatea produselor devin priorități majore.

„Culegătoarea de morcovi”, singura lucrare semnată Vincent van Gogh din România, expusă la Art Safari New Museum din 9 mai
Ulei de gătit în loc de motorină: da sau nu? Avertismentul unui profesor universitar / Ce alternative reale există pentru combustibilii clasici
Admitere 2026–2027/ Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București deschide preînscrierile pentru admiterea 
De ce să mănânci „în culori” / Regula simplă care poate reduce inflamația și îți protejează inima
Obiceiul aparent inofensiv care îți strică fructele mai repede / De ce nu ar trebui să ții bananele în fructieră cu alte produse
AFIR lansează ghidul pentru investițiile în energie verde din ferme și industria alimentară / Fermierii care investesc în energie regenerabilă pentru autoconsum primesc un nou ghid oficial de achiziții
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno), despre combaterea risipei alimentare: Gătim toate preparatele în media săptămânii anterioare, ca să aruncăm cât mai puțin
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 75): Aurul lichid al Sardiniei – Vermentino
Târg gastronomic cu peste 80 de producători locali, în Dealu Mare, pe 13-14 iunie / „Turistul român nu trebuie privit doar ca un simplu vizitator. El poate deveni cumpărător, ambasador și client recurent”
Secretul bucătarilor pentru pui mai fraged: Ingredientul banal din bucătărie care schimbă complet textura
