Comisia Europeană a propus un pachet cuprinzător de simplificare a reglementărilor privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale în întreaga Uniune Europeană, punând un accent deosebit pe accelerarea accesului pe piață pentru biopesticide.

Reformele propuse acoperă produsele de protecție a plantelor, produsele biocide, sănătatea și bunăstarea animalelor, aditivii pentru hrana animalelor, controalele oficiale și procedurile la frontieră.

Concret, modificările sunt concepute pentru a reduce blocajele de reglementare, care au încetinit intrarea în piață a noilor soluții biologice și cu impact redus.

Menținerea a standardelor stricte ale UE privind siguranța alimentară

Pe de altă parte, se urmărește menținerea a standardelor stricte ale UE privind siguranța alimentară, protecția mediului și sănătatea consumatorilor.

Potrivit Comisiei, pachetul ar putea genera economii anuale de peste 1 miliard de euro prin reducerea costurilor administrative și de conformitate.

Numai întreprinderile din UE ar putea economisi peste 428 de milioane de euro în fiecare an, inclusiv 227 de milioane de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii, în timp ce administrațiile naționale și ale UE ar putea beneficia de economii anuale de 661 de milioane de euro. Aceste măsuri contribuie semnificativ la obiectivul mai larg al UE de a realiza economii administrative de 37,5 miliarde de euro în timpul mandatului actual.

Măsura privind procedurile pentru biopesticide vine în sprijinul fermierilor

Pentru fermieri, se așteaptă ca reformele să se traducă într-un acces mai rapid la un set de instrumente de protecție a culturilor mai larg și mai eficient.

Căile de aprobare mai rapide și mai specifice pentru biopesticide sunt menite să sprijine adoptarea unor produse de protecție a plantelor ecologice, ajutând cultivatorii să răspundă la presiunile tot mai mari ale dăunătorilor, la provocările legate de rezistență și la înăsprirea așteptărilor legate de sustenabilitate.

Propunerea simplifică, de asemenea, procedurile de reînnoire pentru pesticide și biocide, făcându-le mai eficiente și mai bazate pe dovezi științifice. În același timp, Comisia urmărește să simplifice obligațiile de reglementare pentru aditivii pentru hrana animalelor prin reînnoiri simplificate și etichetări digitale, facilitând în același timp intrarea pe piață a produselor pe bază de fermentație, utilizate din ce în ce mai mult atât în ​​agricultură, cât și în aplicațiile pentru hrana animalelor.

Scopul este de a se asigura că fermierii din UE nu sunt dezavantajați de norme interne mai stricte în comparație cu produsele importate.

Printre măsurile suplimentare se numără acreditarea simplificată a laboratoarelor oficiale, o abordare mai pragmatică a controalelor la frontieră pentru produsele vegetale și cerințe actualizate de supraveghere a encefalopatiei spongiforme bovine (ESB), bazate pe dovezile științifice actuale.

Pachetul legislativ va fi prezentat Parlamentului European

Comisia observă că propunerile răspund apelurilor susținute din partea statelor membre și a părților interesate pentru proceduri de reglementare mai clare, mai rapide și mai previzibile. Pachetul legislativ va fi acum prezentat Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene spre examinare și adoptare.

Acest pachet privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale marchează a zecea propunere omnibus a Comisiei de la începutul mandatului său, consolidând angajamentul acesteia de a reduce sarcina de reglementare inutilă cu cel puțin 25% în total și cu 35% pentru IMM-uri, continuând în același timp să mențină standardele înalte ale UE în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului.

Comisia susține că își îndeplinește angajamentele cheie asumate față de fermieri

„Acest pachet de simplificare creează un sistem agroalimentar mai eficient și mai eficace, menținând standardele noastre foarte ridicate de siguranță alimentară. În centrul acestui pachet se află angajamentul nostru de a sprijini fermierii din UE. Fermierii vor avea la dispoziție instrumente mai multe și mai bune, cum ar fi agricultura de precizie și biopesticidele, pentru a-și proteja eficient culturile și produsele. Acolo unde este justificat în mod corespunzător, importurile de alimente tratate cu cele mai periculoase pesticide interzise în UE nu vor fi permise pe piețele noastre, punând în aplicare standardele noastre ridicate de siguranță și condiții de concurență echitabile atât pentru consumatori, cât și pentru fermieri”, a declarat Olivér Várhelyi, comisarul pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

„Fermierii sunt antreprenori și au nevoie de un cadru legislativ de sprijin pentru a investi, a inova, a cultiva într-un mod ecologic și a rămâne competitivi. Prin pachetul de astăzi, Comisia își îndeplinește angajamentele cheie asumate fermierilor în cadrul Viziunii privind Agricultura și Alimentația. Consolidăm instrumentele disponibile pentru combaterea bolilor plantelor prin promovarea soluțiilor de biocontrol. Îi sprijinim pe fermierii noștri, acordându-le mai mult timp pentru a identifica alternative viabile atunci când substanțele active nu mai sunt disponibile pe piață. În paralel, ne propunem să accelerăm tranziția către alternative mai sigure și mai sustenabile”, a declarat Christophe Hansen, comisarul pentru Agricultură și Alimentație, potrivit global-agriculture.com.