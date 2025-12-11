Asociaţii ale apicultorilor şi fermierilor, alături de organizaţii ale societăţii civile, avertizează, într-o scrisoare deschisă, asupra ritmului alarmant cu care avansează în Parlament o iniţiativă legislativă ce ar permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone, o practică interzisă în Uniunea Europeană din 2009, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES, transmite Agerpres.

Conform sursei citate, propunerea a fost adoptată de Senat în procedură de urgenţă la finalul lunii noiembrie şi a fost transmisă imediat Camerei Deputaţilor, care a stabilit un termen de doar trei săptămâni pentru raportul Comisiei pentru agricultură.

“Această grabă ridică semne de întrebare cu privire la transparenţa şi fundamentarea procesului decizional. Practica adoptării grăbite a unor legi cu impact major, în preajma sărbătorilor, este profund îngrijorătoare şi nejustificată, în condiţiile în care tratamentele chimice nu se aplică în sezonul rece”, consideră semnatarii scrisorii deschise.

Pulverizarea aeriană a pesticidelor este strict interzisă prin Directiva 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor (art. 9), transpusă în legislaţia naţională prin OUG nr. 34/2012. Motivarea acestei interdicţii este una ştiinţifică solidă: riscul major de derivă a substanţelor chimice active, care, purtate necontrolat de curenţii de aer, contaminează apele de suprafaţă, zonele rezidenţiale, culturile ecologice şi habitatele naturale, punând în pericol atât polenizatorii şi întreaga biodiversitate cât şi populaţia.

Autorizarea dronelor nu elimină aceste riscuri, susţin reprezentanţii asociaţiilor. Din contră, maschează pericolele reale ale folosirii iraţionale a tehnologiei, afectând în primul rând apicultorii, fermierii mici şi mijlocii, vulnerabili contaminării neintenţionate cu substanţe chimice.

“De ce această obsesie a pesticidelor în politica românească? Românii nu vor pesticide! Un sondaj de opinie naţional realizat de CURS în aprilie 2025 arată că 89% dintre cetăţenii români se opun utilizării pesticidelor inclusiv a celor interzise în UE şi doresc reducerea dependenţei de substanţe chimice în agricultură”, se mai arată în documentul citat.

Semnatarii invocă, în demersul lor: interzicerea pulverizării aeriene a pesticidelor în Uniunea Europeană reglementată prin Directiva 2009/128/CE (art. 9) şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2012 (art. 9); dreptul la ocrotirea sănătăţii garantat de art. 34 din Constituţie; dreptul la mediu sănătos garantat de art. 35 din Constituţie; protecţia mediului garantată de Tratatul privind Funcţionarea UE; principiul precauţiei garantat de Convenţia de la Aarhus şi transpunerea aferentă în legislaţia naţională.

Aceştia cer public Camerei Deputaţilor să respingă iniţiativa legislativă şi să respecte angajamentele europene şi naţionale privind protecţia mediului şi sănătatea publică şi dezvoltarea unei agriculturi durabile.

De asemenea, solicită organizarea unei dezbateri ample asupra utilizării sustenabile a pesticidelor în România şi evaluarea riscurilor şi/sau oportunităţii folosirii noilor tehnologii în agricultură, pentru a asigura decizii în interesul public.

Semnatarii doresc participarea la şedinţele comisiilor parlamentare sesizate în procesul legislativ.

Printre organizaţiile care au semnat documentul se regăsesc: Federaţia Asociaţiilor Apicole din România – ROMAPIS, Asociaţia Eco Ruralis, World Wide Fund for Nature – WWF România, Centrul de Iniţiative Etice şi Solidare – CRIES, Asociaţia Mai Bine, Asociaţia pentru Susţinerea Agriculturii Ţărăneşti – ASAT România, Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural – AFFMR, Asociaţia Lanţului Alimentar Scurt – ALAS, WeWilder, Reţeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile secolul XXI – REPER21, Federaţia Peisaj Deschis, Asociaţia Bioagricultorilor din România BIOTERRA, Federaţia Coaliţia Natura 2000.

De asemenea, au mai semnat Terra Milenium III, Asociaţia pentru Consum Sustenabil, Consorţiul Academia de Compost, Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, Greenpeace România, Asociaţia Bucuria Pământului, Asociaţia Centrul Cultural şi Comunitar Nucu.