UE, record la producția de floarea soarelui, în 2026/  Producția record a României o devansează pe cea a Franței

Uniunea Europeană ar putea înregistra în 2026 cea mai mare producție de semințe de floarea-soarelui din ultimii trei ani, potrivit celor mai recente estimări ale Comisiei Europene. Prognoza indică o recoltă totală de 9,6 milioane de tone, în creștere cu aproximativ 1,2 milioane de tone față de anul precedent.

Datele, citate de Uniunea Germană pentru Promovarea Culturilor Oleaginoase și Proteinice (UFOP), reflectă o revenire semnificativă a sectorului, susținută în principal de extinderea suprafețelor cultivate la nivel european.

Suprafațele Europei cultivate cu floarea soarelui, în creștere!

Creșterea producției este determinată de o expansiune de aproximativ 5% a suprafețelor cultivate cu floarea-soarelui în Uniunea Europeană. Această evoluție vine pe fondul interesului crescut al fermierilor pentru diversificarea culturilor și al adaptării la condițiile de piață, potrivit ukragroconsult.com.

Specialiștii estimează că mai multe state membre vor contribui semnificativ la această creștere, în special în România, Franța, Bulgaria, Ungaria, Spania și Grecia.

România își consolidează poziția de lider

Unul dintre cele mai puternice avansuri este așteptat în România, care ar urma să își întărească poziția de cel mai mare producător de floarea-soarelui din Uniunea Europeană.

- articolul continuă mai jos -

Prognoza indică date impresionante: 2,1 milioane tone producție în 2026 (+18% față de anul anterior) și 1,2 milioane hectare cultivate. Această evoluție confirmă rolul strategic al României în lanțul european al semințelor oleaginoase.

Franța, pe trend ascendent

Franța, al doilea mare producător din UE, este estimată să atingă o producție de 1,9 milioane tone, în creștere cu aproximativ 33% față de anul precedent.

De asemenea, Germania ar urma să înregistreze un nou record, cu o producție de aproximativ 175.000 tone, pe fondul extinderii suprafețelor cultivate la 77.000 de hectare. Deși rămâne un jucător mai mic în sector, creșterea reflectă interesul tot mai mare al fermierilor pentru culturi alternative.

Piețele de cereale și oleaginoase din regiunea Mării Negre atrag atenția investitorilor

Prognoza pozitivă pentru floarea-soarelui vine într-un moment în care piețele de cereale și oleaginoase din regiunea Mării Negre atrag atenția investitorilor și traderilor internaționali.

Evoluțiile din acest sector vor fi discutate în cadrul conferinței BLACK SEA GRAIN. KYIV, programată în perioada 22–23 aprilie la Kiev, unde experți și lideri din industrie vor analiza direcțiile strategice până în 2030, inclusiv investițiile, procesarea și exportul de produse cu valoare adăugată.

Dacă prognozele se confirmă, 2026 ar putea marca o revenire importantă pentru piața europeană a semințelor de floarea-soarelui. Creșterea producției, susținută de extinderea suprafețelor și randamente mai bune, consolidează poziția Uniunii Europene ca jucător major pe piața globală a oleaginoaselor.