Uber Eats revine în România, conform Financial Times

Uber Eats revine în România și alte piețe din Europa, conform Financial Times și Reuters, în contextul intensificării competiției pe piața europeană a livrărilor de mâncare, evaluată la miliarde de euro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pe lângă România, Uber va lansa serviciile de delivery și în Republica Cehă și Grecia, dar și pe piețele din Austria, Danemarca, Finlanda și Norvegia, scrie Economedia.

Compania americană estimează că această extindere va genera venituri brute suplimentare de aproximativ un miliard de dolari în următorii trei ani.