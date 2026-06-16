Prețurile produselor din Piața Amzei continuă să stârnească discuții, însă primarul Sectorului 1, George Tuță, susține că realitatea din teren arată un comportament de consum diferit față de alte zone ale Capitalei.

În cadrul unui interviu acordat G4Food, edilul a explicat că, în prezent, parterul Pieței Amzei funcționează ca zonă agroalimentară, cu două tarabe ocupate de producători. Deși prețurile practicate sunt ridicate, cererea nu pare să fie afectată.

„Parterul pieței a rămas zona de piață unde avem două tarabe cu producători care au într-adevăr niște prețuri foarte ridicate, dar discutând cu ei mi-au zis că cireșele de 40 lei kilogramul nu s-au vândut, s-au vândut doar cele de 60 lei. Este și un alt comportament în zona respectivă”, a declarat George Tuță.

Primarul consideră că specificul zonei influențează puternic obiceiurile de cumpărare și explică de ce producătorii care aleg să vândă în Piața Amzei practică prețuri diferite față de alte piețe din București.

În același timp, edilul a recunoscut că lipsa unei piețe agroalimentare permanente și complet funcționale reprezintă o provocare. Potrivit acestuia, administrația încearcă să compenseze prin organizarea periodică a târgurilor volante, care au atras atât producători, cât și cumpărători.

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„Noi am zis că vom suplini lipsa unei piețe permanente. Nici producătorii nu vin dacă nu au clientelă”, a explicat primarul.

George Tuță a precizat că organizarea târgurilor volante a fost îmbunătățită în ultimul an. Dacă la început comercianții se confruntau cu lipsa unei surse de curent pentru refrigerarea produselor și cu disconfortul provocat de generatoare, administrația a găsit soluții pentru infrastructura necesară și pentru parcarea autovehiculelor producătorilor.

Potrivit edilului, târgurile organizate lunar în Piața Amzei au început să aibă succes și contribuie la menținerea unei legături între producătorii locali și consumatorii din centrul Capitalei.

Declarația face parte dintr-un interviu amplu acordat G4Food de primarul Sectorului 1, George Tuță. Interviul video integral este disponibil pe G4Food.