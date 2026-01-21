Dobrogea şi-a depus oficial candidatura pentru a obţine în anul 2029 titlul de Regiune gastronomică a Europei, distincţie acordată de Institutul Internaţional de Gastronomie, Cultură, Arte şi Turism (IGCAT), transmite Agerpres.

Managerul Organizaţiei de Management al Destinaţiei Turistice – Municipiul Tulcea (OMD), Alexandru Filip, a declarat că luna trecută s-a plătit taxa de înscriere în competiţia europeană, aşa încât în momentul de faţă candidatura Dobrogei este una oficială.

„Este un demers foarte birocratic, foarte stufos, sunt o grămadă de paşi de parcurs, de filtre de trecut, sunt juraţi care inspectează dosarul de candidatură, dacă bifezi criteriile minime obligatorii, apoi ei vin în teritoriu să verifice dacă declaraţiile sunt conforme cu realitatea. Ulterior, se face o listă scurtă de candidaţi, iar apoi se aleg două sau trei regiuni care primesc acest titlu”, a declarat pentru AGERPRES managerul OMD, Alexandru Filip.

OMD Tulcea este prima organizaţie de acest tip care a răspuns pozitiv propunerii şi are putere de decizie în consorţiul iniţiativei de candidatură, în baza discuţiilor purtate la finele anului trecut cu asociaţia naţională de profil.

Candidatura Dobrogei la titlul de Regiune gastronomică a Europei în anul 2029 nu surprinde, în condiţiile în care mulţi turişti apreciază preparatele specifice zonei.

“Noi am venit din Constanţa, ca să mâncăm peşte la Tulcea. Aici se mănâncă cel mai bun peşte. Am mâncat un storceag şi un platou cu preparate din peşte, chiftele, zacuscă din peşte, toate foarte bune”, a afirmat Ioana B., din Constanţa, care a vizitat zilele trecute comuna Jurilovca.

Unul din atuurile Dobrogei este multiculturalitatea, numărul mare al minorităţilor etnice care locuiesc aici favorizând o gastronomie diversă.

“Colţunaşii cu brânză şi smântână, varenicichi, mă duc cu gândul la străbunici, pentru că bunica mea era mai tânără. Eram cu săniuţa, dar plângeam că voiam varenicichi. După ce mâncam colţunaşii, tata mă ducea cu sania la zăpadă”, şi-a amintit Nadia Jigarov, membră a filialei tulcene a Comunităţii ruşilor-lipoveni din România.

Diversitatea multiculturală se regăseşte şi în unele meniuri din restaurante care le propun vizitatorilor preparate reinterpretate pe gustul tuturor.

“Gastronomia nu e un muzeu. E ceva viu. În acest context, noi propunem file de şalău cu parmezan care a apărut ca o alternativă modernă a şalăului parizian. Am păstrat peştele simbol al Deltei Dunării, dar am schimbat tehnica. Din prăjit în baie de ulei, nesănătos în ziua de azi, l-am dus în zona de copt, mai sănătos, mai uşor, mai elegant. Avem o comoară de reţete pescăreşti, dar multe folosesc peşte cu oase. Noi suntem într-o zonă în care suntem vizitaţi de mulţi turişti străini obişnuiţi cu peşte de mare, cu mai puţine oase. Reţetele sunt minunate pentru localnici, dar pot fi o provocare pentru unii turişti”, a afirmat directorul restaurantului dintr-unul din cele mai cunoscute hoteluri din Tulcea, Florin Moldoveanu.

Sibiul a câştigat acum aproape 10 ani primul titlu din România de Regiune gastronomică a Europei. Harghita va avea anul viitor această distincţie acordată de IGCAT, iar Banatul candidează pentru acelaşi titlu în anul 2028.