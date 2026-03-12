Tulburările de alimentație pot apărea la orice vârstă, cel puțin asta susține psihologul specializat în tulburări alimentare, Raluca Chișcu. Ea fost invitată în emisiunea Fântâna de sănătate, realizată la G4Food de nutriționista Tania Fântână, unde a vorbit despre acest subiect.

„Ele au fost mult timp conceptualizate ca fiind specifice pubertății sau adolescenței și din păcate nici nu s-a acordat multă atenție asupra ce se întâmplă cu persoanele afla aflate la vârsta adultă sau la vârstă mijlocie. Dar vedem că din ce în ce mai multe persoane, mai ales de vârstă mijlocie, tind să dezvolte astfel de tulburări. Și asta știm și pentru că în ultimii ani, centre din afară au înregistrat din ce în ce mai multe internări sau cereri de tratament la persoane de vârstă mijlocie.

Deci nu sunt specifice doar adolescenței. Într-adevăr, la vârstă adultă sau la vârstă mijlocie le pot fi mult mai bine mascate. Persoana continuă să funcționeze social, profesional și atunci cei din jur pot să nu își dea seama. La adolescenți de regulă sunt părinții cei care se sesizează și cer ajutor înaintea adolescentului. Ori la vârstă adultă acest lucru nu se mai întâmplă”, a explicat ea.

Vârsta adultă, mai dificilă

De altfel, la vârsta adultă aceste probleme pot fi chiar mai greu de gestionat. „Omul e mult mai independent, poate să își mascheze mult mai bine simptomatologia. Uneori la vârsta adultă le și confundăm cu ceva care pare sănătos, pentru că din afară vezi o persoană care mănâncă salată, face activitate fizică – toată lumea zice: ce bine și sănătos mănânci, ce bine arăți și așa mai departe. Și nu văd, din păcate, suferința din spate, adică ce se întâmplă în mintea persoanei, ce se întâmplă cu ea când este singura casă, în fața oglinzii”, a mai arătat ea.