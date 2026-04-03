Alimentația are un rol la fel de important ca igiena orală în menținerea sănătății dinților, a explicat medicul stomatolog Fadi Cherry, invitat în podcastul produs de G4Food „Fântâna de sănătate”, moderat de nutriționistul Tana Fântână.

„Ceea ce facem prin periaj este să îndepărtăm ceea ce am acumulat. Alimentația determină ce se întâmplă în acele ore în care nu ne putem spăla pe dinți”, a spus medicul. El a subliniat că nu doar zahărul afectează smalțul dentar, ci și alimentele acide sau produsele bogate în amidon, care se transformă în zahăr la nivelul cavității orale.

Potrivit acestuia, unul dintre cei mai importanți factori este frecvența consumului: „Cantitatea, calitatea alimentelor și foarte important frecvența cu care le consumăm” influențează riscul de apariție a cariilor. Consumul repetat, pe parcursul întregii zile, menține smalțul sub un „atac” constant.

Medicul atrage atenția și asupra unor obiceiuri frecvente, precum consumul lent de cafea sau băuturi acide. „Dacă bem câte puțin timp de câteva ore, smalțul este expus permanent”, a explicat el. În schimb, consumul într-un interval mai scurt reduce timpul de contact cu acizii.

Lista alimentelor cu risc nu se limitează la dulciuri. Produsele de panificație, chipsurile sau gustările lipicioase pot rămâne pe dinți și favorizează apariția cariilor. În același timp, legumele crude, lactatele sau guma fără zahăr pot ajuta prin stimularea salivei, care are rol protector.

Un alt aspect important este momentul periajului. După consumul de alimente acide, medicul recomandă o pauză de 30-40 de minute înainte de spălatul pe dinți, pentru a permite smalțului să se remineralizeze.

Discuția a abordat și obiceiurile alimentare ale copiilor. Sucurile „100% naturale” sau gustările frecvente pot afecta dinții, iar educația timpurie rămâne esențială. „Dacă reușim să formăm obiceiuri bune de mici, ele se păstrează toată viața”, a spus Fadi Cherry.

În final, medicul a subliniat importanța prevenției: controalele regulate la stomatolog, de două ori pe an, permit depistarea timpurie a problemelor și reduc intervențiile complexe.