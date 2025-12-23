Toată lumea are o rețetă de sarmale din familie, iar dacă n-are ia una de pe internet. Par la fel, dar diferențele există. Și nu numai din ingrediente ori modul de gătire, ci și din condimente, arome și, nu în ultimul rând, micile trucuri care fac diferența între o sarma perfectă și un „glonț” de tare ce e carnea.

Iată ce trebuie să faci ca să iasă sarmalele perfecte, pufoase și să se topească în gură: