Toată lumea are o rețetă de sarmale din familie, iar dacă n-are ia una de pe internet. Par la fel, dar diferențele există. Și nu numai din ingrediente ori modul de gătire, ci și din condimente, arome și, nu în ultimul rând, micile trucuri care fac diferența între o sarma perfectă și un „glonț” de tare ce e carnea.
Iată ce trebuie să faci ca să iasă sarmalele perfecte, pufoase și să se topească în gură:
- Lasă varza murată în apă câteva ore, la desărat. pe măsură ce fierbe varza devine din ce în ce mai acră și sărată. Așa că nu te speria că pare după ce stă în apă fără gust.
- După ce ai călit ceapa și orezul, lasă compoziția să se răcească și abia apoi amestecă totul cu carnea.
- Pune în carne condimente din belșug: piper, cimpru, enibahar, mărar verde sau uscat etc, după gust. Atenție cu sarea, că e și varza sărată.
- IMPORTANT! La finalul preparării umpluturii, adăugăm o ceșcuță mică de apă rece pentru ca umplutura să fie mai afânată. Astfel, sarmalele nu vor fi tari, ci pufoase și se vor topi în gură.
- La împachetarea sarmalelor luăm o foaie de varză, punem carnea în vârf și rulăm strâns până arată ca un trabuc. Apoi îndesăm cu degetul marginile în interior pentru a sigila bine. Nu o facem totuși prea plină sau prea strânsă pentru că orezul se umflă la fiert.
- După punerea în oală în straturi, sarmalele nu trebuie să depășească jumătatea înălțimii oalei, deoarece se umflă la fiert. Pe fundul oalei punem un strat consistent de varză tocată, apoi așezăm sarmalele una lângă alta, în formă de melc, înghesuite, pentru a nu se desface în timpul gătirii.
- Pe fundul oalei și deasupra sarmalelor punem varză tocată sau frunze de varză murată.
- Când turnă bulion și apă peste sarmale înainte de a le pune la gătit, apa nu trebuie să depășească nivelul sarmalelor (nu până sus).
- Se fierbe totul la foc mic, acoperit cu un capac, pentru 2-4 ore, până când varza este fiartă bine. Opțional, după aproximativ o oră de fierbere, sarmalele pot fi transferate în cuptor, la 180°C, pentru încă 1–2 ore.
- În timpul fierberii, apa scade, așa că din timp în timp trebuie verificat și adăugată câte o cană de apă (preferabil caldă).