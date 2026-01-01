Fructele exotice au o piață bună și clienți interesați în România, a constatat Iulian Persecă, un român instalat de câțiva ani în Spania, care și-a adus din 2025 și în țara natală afacerea cu fructe exotice. Printre produsele din portofoliul Tropical Fruit Paradise se numără nume ca fructul dragonului galben, mango Osteen, granadilla, “rodie mollar”, kaki fuyu, avocado Bacon. Mulți cumpără mai întâi din curiozitate, recunoaște antreprenorul, potrivit Economedia.

Iulian Persecă gestionează, alături de familie, livezi cu fructe în Spania, le vinde inclusiv peste hotare, iar, de curând, și-a extins afacerea – Tropical Fruit Paradise – și în România. Lucrează, de asemenea, și cu alți parteneri – furnizori. A vândut la început online, prin intermediul unui site, cutii de fructe de “Doamne ferește”, dar, fiindcă cererea din România a fost foarte mare, tânărul antreprenor a mai făcut un pas: a deschis un depozit și, din toamna anului 2025, un magazin fizic la Bistrița. De curând, fructele exotice – din livezile lucrate de familie sau importate de la parteneri – se vând și în Cluj, printr-un parteneriat cu o băcănie. Povestea sa poate fi urmărită într-un episod al seriei Economedia “Cei care se întorc” – AICI. Pe final de an, brandul a ajuns și în Baia Mare și în Balotești (Ilfov).

În discuția despre traseul Spania – România, din octombrie, în timp ce se pregăteau și se deschideau primele standuri din țară, l-am întrebat pe Iulian și care au fost primele concluzii, după ce și-a adus fructele în țara natală: ce produse au preferat clienții locali?

