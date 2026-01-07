Fondul de investiții Trivest Partners a anunțat vânzarea companiei NaturPak către PPC, arată foodbev.com. Trivest este un fond de private equity specializat în investiții în afaceri fondate și deținute de familii sau antreprenori.

NaturPak, cunoscută oficial ca IPMF, a fost fondată în 2007 și are sediul în orașul Janesville, statul Wisconsin. Compania a pornit ca un mic producător specializat. În timp, s-a transformat într-un jucător important pe piața nord-americană. Astăzi, NaturPak este recunoscută pentru producția de supe, sosuri, bone broth și hrană umedă pentru animale de companie. Portofoliul său deservește numeroși retaileri și branduri naționale.

Trivest a intrat în acționariatul NaturPak în octombrie 2020, printr-o investiție minoritară. De atunci, compania a trecut printr-un amplu proces de transformare.

Investiții în capacitate și eficiență

Sub administrarea Trivest, NaturPak și-a modernizat liniile de producție. Capacitatea de fabricație a fost extinsă. Procesele operaționale au fost optimizate. Compania a pus accent pe o abordare centrată pe client, a urmărit diversificarea portofoliului și creșterea flexibilității de producție. Aaron Jackson, directorul general al NaturPak, afirmă că sprijinul investitorului a fost esențial. „Susținerea și viziunea comună au fost decisive pentru a transforma NaturPak într-o platformă de producție inovatoare, care deservește un număr mare de retaileri și branduri din Statele Unite”, a declarat acesta.

Potrivit conducerii, colaborarea a susținut o creștere organică semnificativă. NaturPak s-a poziționat ca o platformă multi-segment, apreciată pentru standardele sale de calitate și eficiență industrială.

Strategie de creare a valorii

Jamie Elias, managing partner la Trivest, a subliniat succesul strategiei denumite „Path to 3x value creation”. Aceasta vizează triplarea valorii investițiilor prin dezvoltarea managementului și a capacităților operaționale. „Alinierea unei viziuni comune și investițiile în leadership și producție au fost factori cheie ai performanței NaturPak”, a precizat Elias.

Un element distinctiv al companiei este utilizarea tehnologiei Tetra Recart. NaturPak este cel mai mare producător din America de Nord care folosește acest tip de ambalaj. Tetra Recart este un ambalaj pe bază de fibre, fără BPA. Reprezintă o alternativă sustenabilă la ambalajele tradiționale pentru alimentele cu termen lung de valabilitate, destinate atât consumului uman, cât și animalelor de companie.

William Blair a fost consultantul financiar principal al NaturPak în această tranzacție. Westlake Securities a acționat ca și co-consilier, iar asistența juridică a fost asigurată de firma Reed Smith LLP.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Vânzarea marchează ieșirea Trivest din investiție și deschide o nouă etapă pentru NaturPak sub controlul PPC. Compania va continua să mizeze pe producția sustenabilă și extinderea portofoliului de clienți într-o piață tot mai competitivă.