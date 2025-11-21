Tetra Pak și Mega Image, în colaborare cu partenerii Maspex, Tomra și Brai Cata au lansat azi, în România, proiectul pilot pentru colectarea ambalajelor de carton pentru băuturi răcoritoare și lactate, realizată prin intermediul automatelor de colectare (RVM-uri). Este primul din Europa Centrală și de Est și cu ajutorul lui, locuitorii din orașele Brașov și București vor avea posibilitatea de a returna aceste ambalaje prin intermediul automatelor RVM, instalate în magazinele Mega Image selectate, să le valorifice și să contribuie direct la un mediu mai curat. Astfel, pentru fiecare ambalaj returnat, consumatorii vor primi un voucher în valoare de 0,5 lei, pe care îl pot utiliza pentru cumpărături în rețeaua Mega Image.

„Probabil că 50 de bani nu prea schimbă viața nimănui, însă schimbă obiceiul. Și, în momentul în care schimbi obiceiul pentru mii de oameni, apoi pentru milioane de oameni, atunci schimbi o țară”, a spus Mircea Moga, CEO Mega Image România.

Ce ambalaje pot fi reciclate

Vor fi acceptate în automatele de colectare toate ambalajele de carton pentru băuturi și produse lactate, indiferent de compania producătoare, cu un volum maxim de până la 2 litri, care au fost utilizate pentru pentru lapte, băuturi vegetale, sucuri, smântână lichidă sau frișcă lichidă.

Pentru a fi acceptate la returnare, ambalajele trebuie să fie golite de lichid, curate, nepresate sau strivite, cu un cod de bare vizibil și lizibil, și cu capacul atașat de ambalaj.

În București va funcționa un singur aparat, la magazinul Mega Image din Piața Sudului. Restul de 6 aparate vor fi în Brașov.

Toate aceste centre pilot vor funcționa pe o perioadă de 8 luni, după care datele colectate vor fi analizate, vor fi prezentate rezultatele și se vor stabili pașii următori pentru o eventuală menținere sau extindere a rețelei de colectare.

Vor fi colectate un milion de ambalaje!

Obiectivul principal este acela de a colecta 1 milion de ambalaje de pe piața din România. În perioada derulării proiectului pilot, Tetra Pak va recupera ambalajele de carton pentru băuturi răcoritoare și lactate de pe piață, indiferent de brand sau producător, împreună cu partenerii Mega Image, Maspex, Tomra și Brai Cata, a căror implicare este esențială pentru succesul proiectului.

Prezentă la eveniment, ministrul Diana Buzoianu a recunoscut că este nevoie de proiecte concrete, iar expertiza companiilor implicate este esențială pentru a găsi soluțiile funcționale:

„Acest proiect este o inițiativă privată valoroasă, care ne oferă oportunitatea de a obține informații specifice privind colectarea și reciclarea ambalajelor de carton pentru băuturi și lactate, de a înțelege avantajele și provocările reale și de a observa direct modul în care reacționează consumatorii. Este un nivel de informație pe care nu l-am avut până acum în proiecte similare.

Avem nevoie de astfel de proiecte concrete, iar expertiza companiilor implicate este esențială pentru a identifica soluții funcționale. Modelul de colaborare prezentat astăzi poate sta la baza unui cadru legislativ eficient și poate transforma România într-un exemplu de bune practici în regiune, demonstrând că inovația și parteneriatul pot transforma ambalajele în resurse valoroase și pot sprijini un mediu mai curat”, a mai spus Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ministrul Diana Buzoianu a reușit din a doua încercare!

La final, ministrul Diana Buzoianu a fost invitată să inaugureze unicul automat RVM din București, aflat în incinta magazinului Mega Image din Piața Sudului.

În fața jurnaliștilor, a reprezentanților companiilor și a camerelor de filmat, care așteptau să imortalizeze momentul, Diana Buzoianu a introdus un ambalaj în aparat și … stupoare! Aparatul nu funcționa! „Nu merge!”, a spus ea, uitându-se nedumerită în jur.

Unul dintre participanți, mai cu prezență de spirit, i-a spus ministrei că nu trebuie să ducă mâna atât adânc, în aparat. Ministra și-a retras mâna și a repetat mișcarea, după indicațiile primite.

De data aceasta aparatul a funcționat, ambalajul a fost reținut de aparat, care a eliberat și chitanța. Stângăcia ministrei i-a surprins pe unii dintre cei prezenți, care au comentat că, probabil, Diana Buzoianu nu a reciclat până acum nicio sticlă, întrucât sistemul de funcționare al aparatului este același.