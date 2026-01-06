Președintele Chinei, Xi Jinping, a stabilit că producția de cereale trebuie extinsă, în condițiile în care țara se luptă să-și protejeze aprovizionarea cu alimente, în condițiile geopolitice actuale.

Xi Jinping a declarat la o conferință recentă că este obligatorie necesitatea modernizării agriculturii și a zonelor rurale în 2026, pentru creșterea randamentelor culturilor.

Acesta a a vorbit despre importanța integrării terenurilor, semințelor, utilajelor și tehnicilor agricole moderne de înaltă calitate pentru a crește capacitatea și eficiența producției generale.

„Trebuie să îmbunătățim eficacitatea politicilor de consolidare a agriculturii, de a aduce beneficii zonelor rurale, de a îmbogăți fermierii și de a menține cerealele și alte produse cheie la prețuri rezonabile”, notează ukragroconsult.com

Reamintim că, la începutul acestui an, Beijingul a suspendat temporar importurile de soia din SUA, după ce președintele american Donald Trump a lansat al doilea război comercial, determinând China să se orienteze către aprovizionarea braziliană, dar să crească, în același timp, capacitatea de producție internă.

Producția totală de cereale a Chinei a crescut cu 1,2%

Oficialii prezenți la conferință au anunțat că vor demara o campanie națională de creștere a capacității de producție a cerealelor cu încă 50 de milioane de tone până în 2030.

Un prim pas pentru demararea unor reforme rurale profunde, vizează prelungirea contractelor funciare cu 30 de ani, în provinciile pilot, după expirarea contractelor actuale în jurul anului 2027. În plus, vor fi implementate mecanisme inovatoare de investiții și finanțare pentru a sprijini revitalizarea rurală.

Conform Biroului Național de Statistică, producția totală de cereale a Chinei a crescut cu 1,2% față de anul precedent în 2025, ajungând la 714,9 milioane de tone, în creștere cu 1,1% față de 2024.

Cu toate acestea, importurile de soia, produsul agricol de care China se bazează cel mai mult din străinătate, au crescut cu 7,3% în volum în primele 11 luni ale anului 2025.

Reamintim că numai anul trecut China a achiziționat cel puțin 8 milioane de tone de soia din SUA.

În acest timp, importurile de porumb au scăzut cu 86,1%, ceea ce denotă eforturile țării pentru o mai mare autosuficiență.