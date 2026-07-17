Ismael Galancho, un cunoscut specialist în nutriție și popularizator al științei, care a lucrat cu staruri mondiale precum Lionel Messi sau Luis Suárez, demontează miturile moderne despre diete și explică cum funcționează cu adevărat curățarea celulară a organismului, scrie ABC.

Ce este autofagia și de ce contează?

Pentru ca organismul să fie în condiții optime, nu este suficient doar să mâncăm „curat” și sănătos. O parte esențială a longevității o reprezintă mecanismele de autofagie, un proces fiziologic natural prin care celulele descompun și reciclează propriile componente deteriorate, defecte sau inutile. Practic, este sistemul de salubritate și reciclare al corpului nostru.

Galancho explică faptul că autofagia este un proces celular care se produce de la sine, în mod spontan, fără ca noi să fim nevoiți să facem ceva special pentru a-l regla. Cu toate acestea, stilul de viață modern îi blochează funcționarea.

Pericolul supraalimentării. „Hiperfagia” blochează reciclarea celulară

În societatea actuală ne confruntăm cu fenomenul de hiperfagie, mâncăm mult peste posibilitățile și nevoile noastre reale de consum. Acest exces duce la supraponderabilitate și obezitate, stări în care procesul de autofagie este drastic diminuat. „În fața unui asemenea aflux constant de nutrienți și a acumulării de ‘gunoi’ celular, autofagia scade. Iar acest blocaj poate sta la baza declanșării multor boli moderne.” dezvăluie Ismael Galancho

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Totuși, expertul avertizează că acest mecanism trebuie să funcționeze în mod echilibrat. Un exces de autofagie este la fel de dăunător ca și absența ei. De exemplu, în cazul pacienților cu cancer în stadii avansate sau cu inflamații severe, autofagia devine exagerată, ducând la cașexie (pierderea extremă a masei musculare), responsabilă pentru o parte semnificativă din decese în aceste patologii.

Mitul postului intermitent vs. deficitul caloric

Una dintre cele mai mari tendințe actuale este postul intermitent (fastingul). Mulți cred că dacă nu mănâncă timp de 14 sau 16 ore activează miraculos autofagia. Galancho clarifică acest aspect: în cazul posturilor relativ scurte, principalul motor care pornește autofagia nu este neapărat absența mâncării în sine, ci deficitul caloric.

Dacă o persoană mănâncă de patru ori pe zi, dar consumă mai puține calorii decât arde, corpul său va activa oricum autofagia, deoarece sesizează lipsa de energie și începe să recicleze resursele interne.

Conform specialistului, activitatea fizică rămâne cel mai puternic și sănătos stimulent: doar 30 de minute de exerciții fizice intense pot stimula reciclarea celulară la un nivel comparabil cu un post negru prelungit de 36 de ore, fără a supune organismul unui stres alimentar extrem.