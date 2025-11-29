Micul dejun este prima sursă de energie a zilei, înainte de cafea cel mai recomandabil. Este important să combinăm proteinele, carbohidrații și grăsimile în special, în diminețile friguroase, pentru a începe ziua cu multă energie.

Odată cu sosirea iernii, există anumite preparate sănătoase care ajută la echilibrarea organismului în dimineților friguroase. De asemenea, este esențial să le completăm cu băuturi calde precum cafea, ceai negru, verde sau de plante.

Însă un mic dejun bun nu depinde doar de alimentație, ci și de obiceiuri și orar. Cercetătoarea și colaboratoarea în programul „Stil de viață sănătos” al Facultății de Medicină Harvard, Monique Tello, a spus că cel mai bun preludiu al unui mic dejun sănătos ar trebui să fie o cină timpurie, între orele 18:00 și 20:00. Mai mult, în loc de 12 ore mai târziu, specialista ne sfătuiește să luăm prima masă a zilei la 16 ore după ultima alimentare din ziua precedentă.

Clătite din ovăz și banane cu miere și fructe

Ingrediente:

1 cană de ovăz integral

1 banană coaptă

2 ouă

½ cană de lapte degresat sau băutură vegetală (migdale, soia)

1 linguriță de praf de copt

1 linguriță de extract de vanilie

Un praf de sare

Miere

Fructe proaspete după gust (preferabil fructe de sezon).

Preparare:

Într-un blender, puneți ovăzul integral și mixați până obțineți o făină fină. Adăugați în blender banana coaptă, ouăle, laptele, praful de copt, extractul de vanilie și praful de sare. Mixați până obțineți o compoziție omogenă. Încingeți o tigaie antiaderentă la foc mediu și adăugați o cantitate mică de ulei. Turnați puțin din amestec în tigaia fierbinte, formând o clătită de dimensiunea dorită. Gătiți timp de 2-3 minute sau până când apar bule la suprafață și marginile încep să se rumenească. Întoarceți cu grijă și mai gătiți 2 minute pe cealaltă parte. Repetați procesul cu restul amestecului. Serviți clătitele calde, stropite cu miere și însoțite de fructe proaspete după gust.

Toast integral cu avocado și ou poșat sau fiert

Ingrediente:

2 felii de pâine integrală

1 avocado

2 ouă

1 linguriță de suc de lămâie

Sare și piper după gust

Semințe de susan sau chia (opțional)

Apă și oțet (pentru oul poșat).

Preparare:

Prăjiți feliile de pâine integrală până devin crocante. Tăiați avocado pe jumătate, scoateți sâmburele și extrageți pulpa. Zdrobiți pulpa de avocado cu o furculiță și adaugați sucul de lămâie, sare și piper. Întindeți amestecul de avocado pe feliile de pâine prăjită. Pentru oul poșat, încălziți apă într-o cratiță și adăugați un strop de oțet. Când apa este fierbinte, dar nu clocotește, creați un vârtej cu o lingură și spargeți un ou în centrul vârtejului. Gătiți timp de 3-4 minute. Scoateți oul poșat cu o spumieră și așezați-l peste toastul cu avocado. Presărați cu semințe de susan sau chia, dacă doriți. Dacă preferați oul fiert, puneți ouăle în apă, lăsați la foc mic mediu până începe să clocotească și opriți focul. Așteptați 5-8 minute în funcție de cât de gătite le doriți și puneți ouăle în apă rece cu gheață. Se curăță și se taie în două jumătăți, apoi de adaugă peste avocado.

Ovăz în lapte cu fructe și miere

Ingrediente:

1 cană de ovăz

2 căni de lapte degresat sau băutură vegetală (migdale, soia)

1 banană tăiată felii

1 măr tăiat cuburi

1 lingură de miere

1 mână de nuci sau migdale

Scorțișoară pudră după gust

Preparare: