Un medicul specialist în medicină de urgență explică de ce unele anumite feluri de mâncare ar trebui evitate dacă vrem să ne protejăm sănătatea, scrie La Vanguardia.

Câteodată nu avem timp să gătim și alegem produse de-a gata din magazin sau fast-food, o masă la îndemână și nu exagerat de scumpă. Totuși, obiceiul de a alege preparate rapide și bune la gust (să recunoaștem!) poate avea consecințe asupra sănătății dacă se repetă zilnic sau frecvent.

Avertismentul vine din partea doctorului Manuel Viso, medic specializat în urgențe și cunoscut pentru activitatea sa de informare medicală. Într-o postare pe rețelele sociale, el a menționat trei tipuri de cină pe care nu le-ar include niciodată în rutina sa.

„Un platou de cartofi prăjiți cu carne prăjită. O porție de spaghete cu sos de roșii și brânză rasă. Lapte cu cacao îndulcită în care înmoi biscuiți.” Sunt alegeri comune, simple și chiar cu o anumitp tentă nostalgică pentru mulți oameni, însă specialistul consideră că ar trebui privite mai degrabă ca un răsfăț ocazional și nu ca un obicei frecvent.

Fel de mâncare 1: Cartofi prăjiți cu carne prăjită

Primul preparat menționat de Viso poate părea o opțiune consistentă pentru refacerea energiei, dar ascunde mai multe probleme nutriționale. „Exces de sodiu, uleiuri rafinate, amidon și acrilamidă”, enumeră medicul defectele acestei oferte culinare.

- articolul continuă mai jos -

Acrilamida este o substanță care se poate forma atunci când anumite alimente bogate în amidon sunt prăjite la temperaturi ridicate. A fost asociată cu efecte negative asupra sănătății și cu un posibil risc cancerigen.

În plus, atât cartofii, cât și carnea își pierd o mare parte din valoarea nutritivă în timpul prăjirii, ceea ce face ca această combinație să fie o alegere puțin recomandată.

Fel de mâncare 2: Spaghete cu roșii și brânză rasă

La prima vedere, această variantă poate părea mai ușoară și chiar apropiată de dieta mediteraneană. Totuși, doctorul Viso avertizează că și acest fel de mâncare poate deveni problematic dacă nu este pregătit corect.

Pastele albe au un conținut redus de fibre și nu oferă o senzație de sațietate de durată. Sosul de roșii din comerț conține adesea zahăr și aditivi, iar multe dintre brânzeturile rase din supermarket „nici măcar nu sunt brânză reală”.

Rezultatul este o masă bogată în carbohidrați simpli și grăsimi saturate, care nu favorizează nici digestia, nici sațietatea pe termen lung.

Fel de mâncare 3: Lapte cu cacao și biscuiți

Este o imagine clasică din copilărie, însă din punct de vedere nutrițional nu este o alegere recomandată. „Este plină de zaharuri și nu conține nutrienții pe care ar trebui să îi ofere o masă completă”, explică Viso.

Problema vine atât de la cacaoa îndulcită, cât și de la biscuiții industriali, care conțin de obicei făină rafinată, zahăr adăugat și grăsimi de calitate slabă.

Deși nu este necesar să eliminăm complet această combinație, specialistul subliniază că ar trebui consumată doar foarte rar.

E grav dacă le consumi des

Potrivit doctorului Viso, adevărata problemă nu este consumul ocazional al acestor preparate, ci transformarea lor într-o parte obișnuită a meniului săptămânal. Lipsa timpului, oboseala sau comoditatea pot duce la repetarea unor opțiuni rapide care, pe termen lung, pot afecta sănătatea digestivă, metabolică și cardiovasculară.

Cheia, spun specialiștii, este găsirea unui echilibru: mese simple, dar echilibrate, care să includă legume, proteine slabe și grăsimi sănătoase, și care să aducă energie reală.