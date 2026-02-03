Redactorii săptămânalului de limbă germană Banater Zeitung din Timișoara organizează și în anul 2026 tradiționala „Degustare a cârnaților bănățeni” – Worschkoschtprob, una dintre cele mai îndrăgite manifestări culturale ale comunității germane din Banat. Evenimentul va avea loc joi, 19 februarie 2026, de la ora 12.00, la Căminul Cultural din comuna Săcălaz.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Manifestarea este dedicată abonaților Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien / Banater Zeitung, dar și participanților care se înscriu în concurs cu probe de cârnați de casă. Organizatorii subliniază că nu sunt acceptate produse din comerț, fiind admise doar preparatele realizate în gospodărie.

Evenimentul din acest an este organizat în parteneriat cu Forumul Democrat al Germanilor din Banat, Asociația Social-Culturală Vergissmeinnicht, Asociația de Promovare Economică Banatia, precum și cu Consiliul Local și Primăria comunei Săcălaz.

Concurs și premii

Probele înscrise în concurs sunt răsplătite cu câte o invitație la eveniment, iar câștigătorii vor primi diplome și distincții speciale. Jurizarea va fi realizată, ca în fiecare an, de un juriu format din cinci persoane, desemnate de organizatori. De asemenea, va fi acordat și Premiul special al jurnaliștilor, stabilit pe baza calificativelor oferite de colegii din presă.

O tradiție de peste jumătate de secol

„Worschkoschtprob” continuă o tradiție începută în anii ’70 de redactorii ziarului Neue Banater Zeitung. Până în 1989, evenimentul se desfășura în redacție, într-un cadru restrâns, destinat exclusiv cititorilor publicației, care aduceau mostre de cârnați pentru degustare și concurs.

Din 1995, Banater Zeitung a transformat degustarea într-o manifestare publică, cu sute de participanți la fiecare ediție. După o perioadă în care evenimentul s-a desfășurat exclusiv la Casa Adam Müller Guttenbrunn din Timișoara, organizatorii au decis să îi dea un caracter itinerant, pentru a ajunge mai aproape de producătorii de cârnați din Banat.

Astfel, de-a lungul anilor, Worschkoschtprob a poposit la Sânnicolau Mare (2012), Lugoj (2013), Sântana (2014), Radna (2016), Bocșa (2017), Șag (2018), Buziaș (2019), Biled (2020), Lenauheim (2022), Lovrin (2024) și Jimbolia (2025), iar în 2026 ajunge la Săcălaz.

Banater Zeitung apare din 1993 ca supliment săptămânal al Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, singurul cotidian de limbă germană publicat la est de Viena, și rămâne un important vector cultural pentru comunitatea germană din România.