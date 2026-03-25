Alcoolul rămâne, în linii mari, un factor de risc pentru sănătate, însă nu toate băuturile par să aibă același impact. Un articol publicat de Heute, pe baza unei cercetări ample realizate în Marea Britanie, arată că tipul de alcool consumat poate conta atunci când este analizat riscul de deces prematur și de boală. Potrivit sursei, studiul a inclus peste 340.000 de adulți din Regatul Unit și a urmărit datele pe o perioadă de peste 13 ani. Concluzia prezentată este că berea, cidrul și băuturile spirtoase au fost asociate cu un risc mai mare de mortalitate, în timp ce consumul moderat de vin a fost legat de un risc mai scăzut, în special în zona bolilor cardiovasculare.

Datele indică diferențe clare între tipurile de băuturi. Consumul mare de alcool a fost asociat cu o creștere cu 24% a riscului de moarte prematură, cu o creștere de 36% a riscului de cancer și cu un risc cu 14% mai mare pentru bolile de inimă. Mai important, diferențele au apărut chiar și la niveluri mici sau moderate de consum. Persoanele care beau în mod regulat bere, cidru sau spirtoase au avut un risc mai mare de deces, chiar și atunci când cantitățile nu erau foarte mari. În schimb, vinul a avut un profil mai bun în această analiză. Persoanele care au consumat vin în cantități moderate au avut un risc cu 21% mai mic de a muri din cauza bolilor cardiovasculare. Cercetătorii invocă mai multe explicații posibile pentru această diferență.

Motive și explicații

Printre motivele luate în calcul se numără conținutul de polifenoli și antioxidanți din vin, care ar putea avea un efect protector. În plus, autorii cercetării spun că stilul de viață al consumatorilor de vin poate juca și el un rol. Potrivit articolului, vinul este consumat mai des la masă și mai frecvent de persoane care au, în general, o alimentație mai echilibrată. Berea și băuturile spirtoase sunt asociate mai des cu obiceiuri mai puțin sănătoase.

Chiar și așa, mesajul cercetătorilor rămâne prudent. Articolul subliniază că alcoolul continuă să fie, în mod fundamental, un risc pentru sănătate, indiferent de forma în care este consumat. Autoarea studiului, Zhangling Chen, spune că nu doar cantitatea contează, ci și tipul de alcool, iar pentru persoanele cu boli preexistente sau cu probleme cardiace riscurile pot fi și mai mari.

Publicația amintește și de alte cercetări care leagă alcoolul de afectarea creierului. Potrivit articolului, un consum mai mare de alcool a fost asociat cu un risc crescut de demență, iar chiar și una sau două băuturi alcoolice pe zi pot fi legate de modificări cerebrale și de un volum mai mic al creierului.

Concluzia este una nuanțată: dacă alegerea există între vin, bere și băuturi spirtoase, vinul pare să iasă mai bine în această analiză. Totuși, asta nu înseamnă că vinul devine „sănătos” în sens propriu. Riscul rămâne, iar diferențele observate nu schimbă ideea de bază: alcoolul nu este lipsit de consecințe pentru organism.