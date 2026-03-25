Toate băuturile alcoolice sunt nocive, dar unele sunt mai rele decât altele / Vin, bere sau tărie? Un studiu amplu arată care dintre tipurile de alcool dăunează mai puțin sănătății

25 mart. 2026, FoodLife
Toate băuturile alcoolice sunt nocive, dar unele sunt mai rele decât altele / Vin, bere sau tărie? Un studiu amplu arată care dintre tipurile de alcool dăunează mai puțin sănătății
FOTO: Freepik

Alcoolul rămâne, în linii mari, un factor de risc pentru sănătate, însă nu toate băuturile par să aibă același impact. Un articol publicat de Heute, pe baza unei cercetări ample realizate în Marea Britanie, arată că tipul de alcool consumat poate conta atunci când este analizat riscul de deces prematur și de boală. Potrivit sursei, studiul a inclus peste 340.000 de adulți din Regatul Unit și a urmărit datele pe o perioadă de peste 13 ani. Concluzia prezentată este că berea, cidrul și băuturile spirtoase au fost asociate cu un risc mai mare de mortalitate, în timp ce consumul moderat de vin a fost legat de un risc mai scăzut, în special în zona bolilor cardiovasculare.

Datele indică diferențe clare între tipurile de băuturi. Consumul mare de alcool a fost asociat cu o creștere cu 24% a riscului de moarte prematură, cu o creștere de 36% a riscului de cancer și cu un risc cu 14% mai mare pentru bolile de inimă. Mai important, diferențele au apărut chiar și la niveluri mici sau moderate de consum. Persoanele care beau în mod regulat bere, cidru sau spirtoase au avut un risc mai mare de deces, chiar și atunci când cantitățile nu erau foarte mari. În schimb, vinul a avut un profil mai bun în această analiză. Persoanele care au consumat vin în cantități moderate au avut un risc cu 21% mai mic de a muri din cauza bolilor cardiovasculare. Cercetătorii invocă mai multe explicații posibile pentru această diferență.

- articolul continuă mai jos -

Motive și explicații

Printre motivele luate în calcul se numără conținutul de polifenoli și antioxidanți din vin, care ar putea avea un efect protector. În plus, autorii cercetării spun că stilul de viață al consumatorilor de vin poate juca și el un rol. Potrivit articolului, vinul este consumat mai des la masă și mai frecvent de persoane care au, în general, o alimentație mai echilibrată. Berea și băuturile spirtoase sunt asociate mai des cu obiceiuri mai puțin sănătoase.

Chiar și așa, mesajul cercetătorilor rămâne prudent. Articolul subliniază că alcoolul continuă să fie, în mod fundamental, un risc pentru sănătate, indiferent de forma în care este consumat. Autoarea studiului, Zhangling Chen, spune că nu doar cantitatea contează, ci și tipul de alcool, iar pentru persoanele cu boli preexistente sau cu probleme cardiace riscurile pot fi și mai mari.

Publicația amintește și de alte cercetări care leagă alcoolul de afectarea creierului. Potrivit articolului, un consum mai mare de alcool a fost asociat cu un risc crescut de demență, iar chiar și una sau două băuturi alcoolice pe zi pot fi legate de modificări cerebrale și de un volum mai mic al creierului.

Concluzia este una nuanțată: dacă alegerea există între vin, bere și băuturi spirtoase, vinul pare să iasă mai bine în această analiză. Totuși, asta nu înseamnă că vinul devine „sănătos” în sens propriu. Riscul rămâne, iar diferențele observate nu schimbă ideea de bază: alcoolul nu este lipsit de consecințe pentru organism.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

FoodLife
24 mart.
Apa poate avea gust, textură și profil mineral propriu / Mineralizarea, sursa și compoziția schimbă aroma, textura și chiar felul în care o asociem cu mâncarea / Un somelier explică de ce unele ape sunt dulci, altele sărate sau amare
Apa poate avea gust, textură și profil mineral propriu / Mineralizarea, sursa și compoziția schimbă aroma, textura și chiar felul în care o asociem cu mâncarea / Un somelier explică de ce unele ape sunt dulci, altele sărate sau amare
FoodLife
22 mart.
Greșeala frecventă din bucătărie care poate crește expunerea la substanțe cancerigene, explicată de un medic oncolog
Greșeala frecventă din bucătărie care poate crește expunerea la substanțe cancerigene, explicată de un medic oncolog
FoodLife
21 mart.
Morcovii cu pete negre: mai pot fi mâncați? Specialiștii spun că răspunsul depinde de cât de vechi sunt petele și de gust
Morcovii cu pete negre: mai pot fi mâncați? Specialiștii spun că răspunsul depinde de cât de vechi sunt petele și de gust
FoodLife
19 mart.
Nanoplasticele pot crește nivelul de cadmiu din salată, arată un nou studiu / Cercetătorii avertizează că particulele de plastic slăbesc apărarea naturală a plantei
Nanoplasticele pot crește nivelul de cadmiu din salată, arată un nou studiu / Cercetătorii avertizează că particulele de plastic slăbesc apărarea naturală a plantei
FoodLife
19 mart.
Efect neașteptat al medicamentelor pentru slăbit / Acestea ar putea diminua riscul de depresie și anxietate
Efect neașteptat al medicamentelor pentru slăbit / Acestea ar putea diminua riscul de depresie și anxietate

Cele mai noi articole

Cel mai cunoscut lanț de simigerii din București anunță că reduce prețul la covrigi: „Covrigul nu e un lux și nici n-ar trebui să devină unul"
Cel mai cunoscut lanț de simigerii din București anunță că reduce prețul la covrigi: „Covrigul nu e un lux și nici n-ar trebui să devină unul”
Miau Cafe se redeschide în Capitală. Prima cafenea cu pisici din România s-a mutat într-un spațiu nou, mai luminos, unde poveștile de adopție continuă: „Am avut mare noroc" (FOTO)
Miau Cafe se redeschide în Capitală. Prima cafenea cu pisici din România s-a mutat într-un spațiu nou, mai luminos, unde poveștile de adopție continuă: „Am avut mare noroc” (FOTO)
De la pompă la raft | Criza motorinei capătă noi accente. Vlad Popescu (Norofert): „E un sentiment de panică! Printre fermieri există ideea că mai bine nu mai semănăm nimic. Nicio cultură de primăvară!"
De la pompă la raft | Criza motorinei capătă noi accente. Vlad Popescu (Norofert): „E un sentiment de panică! Printre fermieri există ideea că mai bine nu mai semănăm nimic. Nicio cultură de primăvară!”
5 alimente care te ajută să slăbești fără să mănânci mai puțin / Tania Fântână (nutriționist): Sunt sățioase, au un aport caloric moderat și îți permit să mănânci porții decente fără să îți sabotezi dieta
5 alimente care te ajută să slăbești fără să mănânci mai puțin / Tania Fântână (nutriționist): Sunt sățioase, au un aport caloric moderat și îți permit să mănânci porții decente fără să îți sabotezi dieta
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Horia Dan Cardoș, director general Agroland: Am învățat să tratăm riscurile prin investițiile pe care le facem și, astfel, devenim un grup tot mai puternic
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Horia Dan Cardoș, director general Agroland: Am învățat să tratăm riscurile prin investițiile pe care le facem și, astfel, devenim un grup tot mai puternic