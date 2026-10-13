Trei organizații de mediu cer companiei franceze Groupe SEB, care deține marca Tefal, să își asume un plan de renunțare la PFAS, substanțe chimice persistente folosite inclusiv la fabricarea unor tigăi antiaderente. Demersul vine în contextul dezbaterilor privind o posibilă interdicție la nivelul Uniunii Europene, așteptată în 2027. Deși PTFE, substanța folosită în aceste vase, nu a fost asociată cu apariția cancerului, fabricarea și eliminarea sa pot duce la eliberarea unor compuși periculoși în mediu, avertizează un specialist citat de Euronews.

Organizațiile de mediu cer un plan de renunțare la PFAS

Trei organizații de mediu — ClientEarth, Générations Futures și Notre Affaire à Tous — au transmis companiei franceze Groupe SEB o notificare juridică prin care îi cer să renunțe treptat la utilizarea PFAS. Groupe SEB deține marca Tefal, care folosește în continuare aceste substanțe la unele dintre produsele sale de gătit cu suprafață antiaderentă.

Potrivit ClientEarth, abordarea companiei în privința acestor substanțe, cunoscute și sub denumirea de „substanțe chimice eterne”, este „depășită și inadecvată” și nu respectă cerințele legale prevăzute de legislația franceză privind obligația de vigilență a companiilor.

- articolul continuă mai jos -

Notificarea reprezintă o etapă juridică formală, dar nu înseamnă automat că va fi deschis un proces. Potrivit unui comunicat al ClientEarth, organizațiile ar putea recurge la acțiuni în instanță dacă Groupe SEB nu își asumă public, în următoarele trei luni, un angajament de tranziție către produse fără PFAS.

„Nu doar producătorii de PFAS ar trebui sancționați pentru ceea ce fac, ci și companiile aflate la capătul lanțului, care folosesc efectiv aceste substanțe, trebuie să demonstreze că este posibilă o piață fără PFAS”, a declarat pentru Euronews Earth Hélène Duguy, avocat specializat în dreptul mediului la ClientEarth.

Groupe SEB a transmis Euronews Earth că își desfășoară activitatea în conformitate strictă cu reglementările franceze și europene aplicabile activităților sale industriale, sub supravegherea periodică a autorităților competente. Compania a mai precizat că va analiza notificarea primită și va răspunde, dacă va fi necesar, în conformitate cu legea.

Ce substanță este folosită în tigăile Tefal și ce riscuri ridică

Organizațiile contestă în special modul în care compania prezintă PTFE, sau politetrafluoretilena, în cel mai recent plan de vigilență al său. Acest document este obligatoriu potrivit legislației franceze și trebuie să identifice riscurile asociate activităților companiei și măsurile pentru prevenirea sau limitarea lor.

Potrivit organizațiilor, documentul identifică PTFE drept o substanță „sigură”, fără să recunoască în mod adecvat riscurile asociate și fără să prevadă măsuri suficiente pentru reducerea acestora.

PTFE este un tip de PFAS folosit în numeroase produse, inclusiv în vasele de gătit, datorită proprietăților sale de respingere a apei, petelor și grăsimilor. Este cunoscut comercial și sub numele de Teflon.

Spre deosebire de alți compuși din categoria PFAS, precum PFOS, cu potențial cancerigen, și PFOA, clasificat drept cancerigen, PTFE nu a fost asociat cu apariția cancerului. Totuși, utilizarea sa a atras atenția organizațiilor de mediu.

În iulie 2025, trei organizații franceze au intentat un proces împotriva grupului multinațional, acuzându-l de practici comerciale înșelătoare. Acțiunea viza o campanie publicitară în care Tefal își prezenta învelișurile antiaderente drept „sigure”, mesaj pe care organizațiile îl considerau înșelător în raport cu riscurile asociate PTFE.

„PTFE nu este toxic”, a declarat pentru Euronews Earth Hans Peter Arp, profesor de chimie a mediului la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie. „Dar modul în care este fabricat și eliminat poate duce la eliberarea unor PFAS toxice”, a adăugat acesta.

O problemă importantă este eliminarea produselor care conțin PTFE prin incinerare, proces care poate elibera substanțe chimice periculoase în mediu.

„Dacă aveți astfel de produse [cu PTFE] acasă, așa cum au mulți dintre noi — inclusiv eu —, este posibil să nu îmi contaminez locuința, dar aș fi putut contribui la contaminarea zonei în care a fost fabricat PTFE sau a locului în care va ajunge, în viitor, la groapa de gunoi”, a explicat Arp.

Hélène Duguy consideră că tocmai efectele mai ample ale PFAS sunt insuficient luate în calcul de Groupe SEB. „Dacă vrei să înțelegi riscurile unui PFAS precum PTFE, trebuie să privești întregul lanț valoric”, a subliniat ea.

Uniunea Europeană pregătește reguli mai stricte pentru PFAS

În ultimii ani, PFAS au devenit un subiect important pe agenda Uniunii Europene. Bruxelles-ul intenționează să interzică utilizarea acestor substanțe persistente în produsele de consum de zi cu zi, dar sunt luate în calcul excepții pentru sectoare considerate esențiale, precum apărarea și sănătatea.

În paralel, reprezentanții industriei încearcă să obțină cât mai multe derogări de la viitoarele restricții.

„Este, de departe, cel mai amplu dosar de care m-am ocupat în ultimii cinci ani”, a declarat pentru agenția de presă AFP Simon Terwagne, lobbyist al firmei de consultanță Forward Global, care reprezintă clienți din industria chimică.

„Reducerea expunerii la PFAS este un obiectiv rezonabil, dar trebuie realizată într-un mod cât mai echilibrat și proporțional”, a adăugat acesta.

Propunerea oficială a Comisiei Europene este așteptată la începutul anului 2027, după ce Agenția Europeană pentru Produse Chimice va prezenta raportul final, programat pentru luna decembrie.

În martie 2026, agenția avertizase deja că PFAS „reprezintă riscuri tot mai mari pentru oameni și mediu” și solicitase o interdicție amplă a utilizării lor în Uniunea Europeană, cu anumite excepții în situațiile în care nu există alternative.

În cazul vaselor de gătit, există deja materiale care nu conțin PFAS. Fonta, de exemplu, poate fi folosită pentru tigăi și alte ustensile de bucătărie. Groupe SEB produce deja și astfel de articole, motiv pentru care Hélène Duguy consideră că firma ar trebui să pregătească tranziția.

„Nu îi cerem companiei SEB să facă acest lucru de mâine, ci să planifice această tranziție, astfel încât angajații să aibă o alternativă și să existe un plan de adaptare”, a declarat reprezentanta ClientEarth.

La începutul anului 2026, Franța a interzis vânzarea, producția sau importul produselor care conțin PFAS atunci când există alternative disponibile. Proiectul inițial al legii prevedea și interzicerea vaselor de gătit antiaderente, însă această prevedere a fost eliminată ulterior, după relatări privind un lobby intens din partea producătorului francez Tefal.

PFAS, un simbol al unei crize de mediu mai ample

Acțiunea împotriva Groupe SEB nu este primul demers juridic al organizației ClientEarth privind PFAS. La începutul acestui an, ONG-ul a depus o plângere privind drepturile omului împotriva Belgiei, acuzând autoritățile că nu au luat măsuri suficiente pentru a combate poluarea extinsă cu aceste substanțe.

Potrivit lui Hélène Duguy, PFAS au devenit un simbol al crizei de mediu cu care se confruntă societatea.

„PFAS sunt emblematice pentru o realitate socială mai largă: acceptarea efectelor negative colaterale în schimbul beneficiilor pe termen scurt”, a declarat aceasta.

Dezvoltate de industria chimică în prima jumătate a secolului al XX-lea, PFAS sunt folosite în numeroase produse, inclusiv în unele haine impermeabile, ambalaje alimentare și produse menstruale. Aceste substanțe sunt greu de eliminat din mediu și pot avea efecte nocive asupra sănătății. Potrivit Euronews, companii importante precum 3M și DuPont au cunoscut unele dintre aceste riscuri, dar le-au ascuns timp de ani de zile.

Poluarea cu PFAS este răspândită în Europa. În 2023, proiectul de investigație transfrontalieră The Forever Pollution Project estima existența a aproximativ 23.000 de situri contaminate cu aceste substanțe pe continent.

La începutul anului 2026 au intrat în vigoare și noi cerințe la nivelul Uniunii Europene privind monitorizarea PFAS în apa potabilă. Statele membre trebuie să măsoare concentrațiile acestor substanțe și să informeze Comisia Europeană cu privire la rezultate. Dacă sunt depășite valorile-limită, autoritățile trebuie să ia măsuri pentru reducerea concentrațiilor și protejarea sănătății publice, informând totodată populația.

Deși măsura a fost considerată un pas înainte, experții au avertizat că monitorizarea apei tratează efectele poluării, fără să împiedice neapărat problema de la sursă: producerea, comercializarea și eliberarea PFAS în mediu.