Proiectil exploziv, descoperit pe un teren arabil, în timpul lucrărilor agricole

14 apr. 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: Unsplash
Un proiectil exploziv, de calibrul 76 milimetri, a fost descoperit, marţi după-amiază, pe un teren arabil din comuna Putineiu, fiind ridicat de pirotehnicienii chemaţi la faţa locului, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu, transmite Agerpres.

Proiectil exploziv pe un teren arabil

„Un proiectil exploziv a fost scos la suprafaţă pe un teren arabil din comuna Putineiu, în urma unor lucrări agricole. La faţa locului s-au deplasat pirotehnicienii din cadrul ISU Giurgiu şi un echipaj de poliţie. Specialiştii ISU au constatat că este vorba despre un proiectil exploziv, calibrul 76 milimetri”, au transmis reprezentanţii ISU Giurgiu.

Muniţia a fost ridicată şi transportată în siguranţă, urmând să fie distrusă de specialişti.

Purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu, a precizat, pentru AGERPRES, că acesta este al patrulea proiectil descoperit de la începutul acestui an pe raza judeţului Giurgiu.

Muniția găsită nu trebuie atinsă

„Muniţia neexplodată este foarte periculoasă şi de aceea oamenii trebuie să ştie ce să facă atunci când găsesc obiecte metalice ce seamănă cu proiectile, grenade, bombe, cartuşe sau altele asemănătoare. În primul rând, nu trebuie să le atingă sau să le lovească, indiferent dacă sunt parţial îngropate în pământ sau se află la suprafaţă”, a declarat, pentru AGERPRES, reprezentanta ISU Giurgiu.

