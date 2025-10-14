Temu face un pas înainte în încercarea de a-și face loc în comerțul online cu alimente. După Germania și Italia, a deschis și în Elveția un canal de distribuție de produse locale

Platforma chinezească de distribuție low cost Temu face un pas mai departe în încercarea de pătrunde în zona de distribuție a alimentelor și băuturilor locale, concurând cu lanțurile tradiționale de discount. Reorientarea strategică a început să fie vizibilă deja de acum câteva luni, după intrarea în vigoare a noilor tarife vamale la importurile americane, măsură ce complică obiectivele giganților comerciali din China.

Dacă însă până acum era vorba de obiecte vestimentare, accesorii, obiecte casnice și tehnologie la preț redus, mai nou vizează și distribuția de alimente, scrie publicația economymagazine.it

După ce în vară a deschis secțiunea food & beverage în Germania și Italia, gigantul deținut de PDD Holdings a lansat oficial canalul „local-to-local” în Elveția, permițând comercianților elvețieni să vândă direct pe platformă produse precum paste, cafea, vin și alte specialități locale.

O strategie cu miză dublă

Mișcarea are un dublu obiectiv: să cucerească noi consumatori prin promisiunea produselor locale la prețuri competitive și, în același timp, să reducă dependența de exporturile din China, simplificând lanțul logistic și ocolind taxele vamale.

Totodată, asocierea cu ideea de produse locale reprezintă și o operațiune de imagine. Temu, adesea asociată cu produse ieftine și de calitate slabă provenite din Asia, încearcă să câștige credibilitate poziționându-se ca o vitrină pentru produsele locale de calitate.

Însă această strategie este și un semnal de alarmă pentru lanțurile europene de discount, mai ales în segmentele de produse cu valoare adăugată scăzută, precum pastele uscate sau conservele, unde prețul rămâne factorul decisiv.

De exemplu, scrie publicația citată, pe site-ul italian al platformei sunt deja disponibile oferte de tip multipack de paste integrale ale unei anumite mărci la 18,84 euro pentru 3 kilograme, prețuri care concurează direct cu cele din marile lanțuri de distribuție și pun presiune pe actorii tradiționali din retail.

Se știe deja că platforma este caracterizată printr-un marketing agresiv: cupoane, oferte de tip bundle și promoții fulger care reproduc logica discounturilor în versiune, însă, digitală, unde prețul este factorul absolut. Nu e de mirare, astfel că, la nivel UE, aplicația are deja peste 115 milioane de utilizatori activi lunar.

Rămâne de văzut în ce fel vor răspunde lanțurile fizice de discount la acest tip de provocare, ele având de partea lor avantajul proximității și al gestionării produselor proaspete.